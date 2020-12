Sale slot e casinò sono chiusi, gli italiani si riversano nel digitale

Da un anno il mondo fronteggia un’emergenza mondiale legata alla pandemia di coronavirus Covid 19. Questo virus ha già infettato milioni di persone e ucciso altre centinaia di migliaia, costringendo i paesi a prendere delle misure drastiche per contenere l’infezione.

Queste misure si sono tradotte in restrizioni severe sullo spostamento delle persone da una parte, e dall’altra parte nella chiusura di molti settori dell’economia come i ristoranti, i negozi e i centri commerciali, i bar, i cinema, gli impianti per sport e molte attività ritenute non di prima necessità.

Il settore dei casinò di terra e delle sale da gioco non ha fatto eccezione alla regola. In effetti tutti i casinò e le sale slot hanno dovuto chiudere per gli stessi motivi. Questo non significa però che i giocatori non abbiano potuto fare le loro scommesse. Anzi, la maggior parte si sono semplicemente spostati verso il gioco online.

Passare dal lato digitale della barriera ha rappresentato una vera scoperta sia per i giocatori habitué dei casinò tradizionali che hanno potuto sperimentare un nuovo modo di giocare ai loro giochi preferiti, sia per i nuovi giocatori che hanno deciso di approfittare del periodo di lockdown per aggiungere questa alla lista delle attività da fare per svagarsi da casa.

Tutti hanno potuto constatare l'utilità di giocare tranquilli e sicuri da casa loro con qualsiasi smartphone, pc o tablet. E al contrario di un casinò di terra, in un casinò online non vi sono limiti fisici al numero di giochi, e questo significa che le slot e i giochi da tavolo contenuti in un solo sito sono spesso molti di più di quelli che si trovano nel più grande casinò tradizionale. Inoltre, un casinò online non chiude mai e quindi si può giocare sempre, in qualsiasi momento del giorno o della notte, basta soltanto avere una connessione ad internet e collegarsi al sito tramite il proprio dispositivo per giocare.

I casinò online hanno sviluppato i loro siti in modo da renderli compatibili con i cellulari in modo da offrire la migliore esperienza di gioco; alcuni hanno addirittura sviluppato delle app dedicate per sistemi Apple e Android.

Uno dei giochi che sta conoscendo un grande interesse ed entusiasmo da parte della comunità è la roulette. Uno dei motivi è senza dubbio la migrazione di molti giocatori dai casinò di terra ai casinò online, ma a dare la vera spinta di popolarità a questo mitico gioco nella sua versione online è stata la roulette live. La roulette live, per coloro che non lo sanno, è una versione migliorata della roulette online. Nella roulette live, i giocatori che si trovano a casa loro, ma giocano con un vero croupier che si trova in una sala da gioco fisica e che anima una partita di roulette. In questa versione non è un software che fa girare il disco ma il croupier umano stesso!

La stanza dove si trova è ripresa da più telecamere e il giocatore può non solo vedere tutto tramite il suo schermo, ma anche comunicare con il croupier grazie ad una live chat incorporata. Tutto questo fa della roulette live il compromesso perfetto tra casinò online e casinò digitale, dove è possibile godersi il proprio gioco preferito mantenendo quel tocco realistico così caro ai giocatori.

Se ti stai chiedendo dove giocare alla roulette online live in Italia, sappi che questo gioco è offerto ormai in tutti i migliori casinò online del nostro paese. Ti raccomandiamo di scegliere sempre e solo siti autorizzati dall'ADM per le tue giocate.

La tecnologia oggi permette di giocare in tutta sicurezza, e tanti italiani ne stanno approfittando. Questo rappresenterà un cambiamento definitivo nelle nostre abitudini di gioco? Forse sì. Di certo, oggi i siti di gioco online sono diventati la scelta obbligata ma spesso anche gradita dai giocatori.