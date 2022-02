Cosa sono i bonus senza deposito che sempre più casino online offrono?

Nel mondo del gioco online si sta facendo avanti una grande novità e, no, non si tratta di un nuovo gioco, ma di una tipologia di bonus tanto semplice quanto di assoluto successo: i bonus senza deposito che permettono di giocare subito provando un casino online prima ancora di versare soldi sulla piattaforma.





Si stanno diffondendo a macchia d'olio su tutti i maggiori portali, e qui potete trovare una lista completa dei casino che già offrono un bonus senza deposito , ma al di là del fare nomi è innanzitutto necessario capire meglio quali benefici comportano a chi si trova a goderne.









Bonus benvenuto senza deposito, che cos'è e perché sono un successo?





Chiunque, appassionati di gioco online come semplici lettori "disinteressati", sanno bene che uno dei maggiori motivi di attrattiva dei casino online sta nei bonus che offrono ai propri utenti al fine di attirarli a sé proponendo loro sempre più motivi di convenienza, tanto che negli anni si sono diffuse sempre più forme promozionali differenti: dai bonus deposito che aumentano la quantità di credito depositata a quelli cashback che permettono di riutilizzare parte delle perdite realizzate, passando per i famosissimi Free spin che permettono di giocare gratis.





Da che mondo e mondo però le promozioni più amate in assoluto sono i bonus di benvenuto, cioè quelli con cui i casinò online accolgono i nuovi utenti offrendo loro un'inizio di esperienza d'utilizzo più ricco che mai: anche questi premi possono avere le forme più diverse, ma la novità del momento sono senza dubbio i bonus benvenuto senza deposito, cioè le promozioni di benvenuto che appunto combinano nella propria formula anche un bonus senza deposito, un "accessorio" al bonus principale che però è già da solo capace di veicolare la maggior parte dell'attenzione dei potenziali nuovi utenti verso l'offerta di un portale di gioco.





Perché tanta attenzione su questa novità? Che cosa sono questi bonus senza deposito e che cos'hanno di tanto speciale? Sono appunto "un di più", ma un di più molto significativo: si tratta di piccole cifre (o una contenuta quantità di giri gratuiti) che hanno la particolarità di venire offerti subito, prima ancora che il nuovo giocatore effettui il suo primo versamento nel conto di gioco appena aperto.





Ma come mai una promozione per definizione così modesta per entità risulta tanto attraente? Perché appunto dà la possibilità di giocare subito, soddisfacendo innanzitutto una questione molto semplice quanto importante: il primo obbiettivo di un utente che sceglie un casinò online per il proprio divertimento sta appunto nel divertirsi e non nel dover tanto per cominciare pagare.





Per quanto sembri poca cosa assolutamente non lo è, si tratta infatti di un aspetto psicologico di primaria importanza che dà modo di esordire in un casinò online con un'esperienza immediata legata al motivo stesso per cui qualcuno si iscrive e non legata al "rovescio della medaglia" del gioco digitale, cioè il fatto che non sia gratuito e che necessiti di tanto in tanto di un versamento di credito sul conto di gioco.





Tutto qui? Chiaramente no, la possibilità di esordire giocando ha alcuni vantaggi di fondamentale importanza anche dal punto di vista pratico, questo perché permette di provare il casino online appena scelto e di godere di un bonus benvenuto più articolato e quindi anche più conveniente.









Quali vantaggi hanno gli utenti dei casinò con bonus senza deposito?





La particolarità di queste promozioni senza deposito è che i loro vantaggi generano a propria volta altri vantaggi, un vero circolo virtuoso che torna tutto in tasca ai giocatori, questo perché tanto per cominciare danno modo di ottenere un bonus di benvenuto più articolato che può fare conto di un dettaglio in più rispetto a come non sarebbe senza la parte "senza deposito", il che chiaramente è sia un vantaggio in termini di convenienza che di impatto sul pubblico come ovvio che sia quando un'offerta dimostra di essere più ricca e più variegata rispetto a quanto non sarebbe senza questo prezioso accessorio: un benefit che torna in tasca sia agli utenti che ai casinò online stessi, tanto che oggi come oggi quelli che propongono un bonus senza deposito risultano avere inevitabilmente un appeal nettamente maggiore rispetto agli altri.





L'operazione di iscrizione non è vincolante, quindi la promozione senza deposito diventa in buona sostanza un modo per avere subito accesso al catalogo per provarlo e riprovarlo finché c'è credito gratuito per farlo, avendo così anche la possibilità di chiudere il proprio account se il sito o i giochi offerti non risultano di gradimento: è proprio in questo che sta la "rivoluzione" che questi bonus apportano, una possibilità che prima semplicemente non c'era ed attraverso la quale l'utente guadagna non solo in termini di convenienza ma anche di libertà di raggio d'azione.









Un'operazione win/win





Non è quindi fuori luogo definire questi bonus, tanto semplici quanto innovativi, come una vera operazione win/win che vede tutti soddisfatti e che torna in tasca a chiunque: i giocatori ci guadagnano in convenienza, in possibilità di recesso ed in migliore approccio psicologico ad un nuovo sito di gioco, questo mentre i casino online ci guadagnano in visibilità, in termini di capacità promozionale per attirare a sé nuovi utenti e di soddisfazione coloro che scelgono di iscriversi.





Le operazioni win/win è inevitabile che siano un successo ed è per questo che le promozioni senza deposito sono riuscite ad affermarsi così tanto in così poco tempo, al punto di essere non solo tra le più diffuse (almeno rispetto alle più recentemente introdotte), ma di essere diventate un grande motivo di interesse anche per tutti coloro che scrivono di gioco online o semplicemente di "fenomeni di massa": un'attenzione che viene testimoniata da una grande quantità di portali di informazione e di cui parlano tutti i giorni per spiegarne sia il funzionamento che il grande successo, come dimostra sia il link presentato in fase di introduzione (risorsa estremamente esauriente sia in termini esplicativi che come semplice punto d'accesso a tutti i casino online che oggi come oggi già propongono questi bonus) o come per esempio testimoniano anche due recenti articoli pubblicato uno da Blitz Quotidiano che mira a spiegarne il funzionamento e uno da AGIMEG (Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco), che si ritrova a proporre specifici portali proprio perché includono questo bonus nella loro offerta.





Insomma, una promozione che farà sempre più parlare di sé man mano che continuerà a rendere felici sempre più nuovi giocatori nei casino online che la propongono.