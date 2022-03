StormGain: cos’è e come funziona

Stormgain è uno degli exchange di criptovalute più apprezzato e utilizzato nel Regno Unito. Nonostante sia stato fondato solo nel 2019, conta più di 120.000 utenti attivi ed è diffuso in oltre 100 Paesi.





Tra le funzionalità più attraenti della piattaforma si menziona la presenza di numerosi strumenti di analisi tecnica avanzata, una vasta gamma di asset negoziabili, lo scambio di coppie forex, percentuali di commissione fra le più basse del settore e la possibilità di utilizzare un conto Demo gratuito.





StormGain: caratteristiche e funzionalità





StormGain è una piattaforma di trading disponibile sia per desktop sia, in versione App mobile, per tutti i dispositivi Android e iOS. Inizialmente è nata con lo scopo di offrire agli investitori uno strumento di scambio veloce e funzionale.





Recentemente StormGain ha implementato diverse altre funzionalità trading online , che l’hanno trasformata in un’App All-in-One estremamente versatile. I servizi integrati permettono infatti di ridurre il rischio e gestire in modo rapido ed efficace i propri asset digitali. Tra questi è possibile trovare:

- Segnali di trading

- Leva finanziaria e Ordini

- Wallet integrato

- Mining

- Materiale formativo

- Conto Demo gratuito





La schermata iniziale di Stormgain è una delle più intuitive attualmente presenti nel settore. In alto a sinistra sono visualizzati gli ultimi prezzi degli assets più noti; la sezione centrale ospita lo strumento dedicato al trading, mentre sul lato destro si trovano il saldo e il portafoglio.





La barra di ricerca StormGain consente di trovare immediatamente le criptovalute, coppie forex di valute/USDT e index. Si può dunque scegliere se acquistare l’asset vero e proprio o negoziare in CFD.





Per aprire una posizione è sufficiente fare clic sul tab “Open a New Trade”. A questo punto è possibile selezionare la Leva Finanziaria e i segnali di trading Stop Loss e Take Profit, indispensabili per ridurre il rischio.





StormGain invia notifiche agli utenti quando il sito o l’App non sono in funzione: ciò consente di tenere costantemente sotto controllo i propri investimenti e rimanere aggiornati sulle ultime news di mercato.





Segnali di Trading: StormGain, in versione sito web e App Mobile, consente agli utenti di utilizzare moltissimi strumenti di analisi tecnica. Oltre alla Leva Finanziaria, lo Stop Loss e il Take Profit, ha infatti integrato diversi segnali di trading. Questi ultimi sono il frutto dell’analisi di prezzo dei mercati finanziari operata dagli esperti del settore.





Gli utenti possono monitorare i movimenti del mercato, ricevere news e aggiornamenti web in tempo reale e accedere all’analisi e previsioni relative al prezzo degli asset di loro interesse.





Infine il conto demo gratuito, i nuovi trader possono usufruire conto Demo gratuito StormGain, che permette loro di fare esperienza e testare tutte le funzionalità della piattaforma (compresa la leva finanziaria) senza mettere a rischio i soldi reali.





Questa tipologia di conto utilizza infatti un importo virtuale. Lo strumento può essere molto utile ai trader principianti, che prima di rischiare il proprio capitale voglio prendere confidenza con il mondo degli investimenti finanziari e i servizi StormGain.





Sicurezza di StormGain





La sicurezza della piattaforma è confermata dalla presenza di svariati certificati. Pur possedendo regolamento e condizioni Coinfirm e AMLT, mancano invece le licenze (come Cysec o CONSOB).





StormGain ha recentemente fatto richiesta per ricevere licenza FCA. Secondo la nostra esperienza è preferibile utilizzare broker tutti con licenza, ma l’ottima gamma Stormgain sopperisce in parte a tale mancanza. Le stormgain recensioni sparse per il web sono infatti ottime.





Il portafoglio digitale integrato (Digital Wallet) di StormGain consente di conservare in tutta sicurezza ogni criptovaluta.





Come effettuare un deposito o un prelievo





Accedendo al proprio account Storm Gain e facendo clic sulla voce “Deposito” si hanno a propria disposizione diverse condizioni di pagamento ed è possibile ricaricare velocemente i propri fondi. Per ogni valuta o coppie di valute/USDT è previsto un importo minimo di deposito. Ad esempio è previsto un minimo di 0.00003 crypto Bitcoin , 50 DOGE/USDT o un deposito fondi minimo di 15 IOT/USDT.





Per caricare soldi sul proprio conto è possibile scegliere tra:





- Bonifico bancario (privo di commissioni)

- Carte di credito/debito Mastercard (senza commissione)

- Crypto Wallet terzi

- Altre carte di credito (commissione pari al 3,5%)





Le condizioni di prelievo del broker StormGain non prevedono alcun importo. Basta cliccare sulla criptovaluta di proprio interesse presente nel proprio account, decidere l’importo, e selezionare il tab “Ritira”. Si deve dunque selezionare la quantità di crypto che si vuole prelevare e inserire l’indirizzo del portafoglio di destinazione.





Costi e commissioni:Anche in fatto di commissioni il broker StormGain presenta condizioni uniche. Le commissioni non sono collegate alle operazioni di acquisto o vendita (anche per il trading CFD), ma vengono applicate solo nel momento in cui si ottiene un profitto da trasferire nei propri fondi.





StormGain e le criptovalute

Asset negoziabili :Il broker StormGain offre tutte le criptovalute più influenti sul mercato. Tra queste è possibile trovare Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP). StormGain presenta inoltre una vasta scelta di altcoin: Dogecoin (DOGE), Stellar (XLM), PancakeSwap (CAKE), etc.





Questa piattaforma, inoltre, sta gradualmente includendo anche valute di nuova generazione ed emergenti (come Theta, Algorland, Luna, Aave ed Enjin Coin). L’exchange include inoltre svariati Index e un’ampia gamma di coppie Forex, CFD e strumenti tokenizzati (criptovalute, azioni, materie prime, etc.). Per ogni posizione aperta StormGain consente di utilizzare la Leva.





L'innovativa funzionalità Cloud Miner offre agli utenti StormGain dei Bitcoin gratuiti. Per usufruirne, quando si scarica l’App o ci si registra sulla piattaforma online deve essere attivato lo strumento di mining (l’operazione deve essere ripetuta ogni 4 ore).





Il mining non utilizza le risorse del dispositivo su cui viene attivato, pertanto non influisce sulla durata della batteria o sul consumo di energia elettrica. Una volta raggiunta una quantità di Bitcoin pari a 10 USDT è possibile utilizzare gli stessi per le proprie attività di trading.





StormGain e S.S.Lazio

La piattaforma di trading StormGain ha firmato un accordo con la S.S.Lazio, divenendo partner della squadra che torna in UEFA Champions League. In questo modo StormGain può offrire ai trader alcuni speciali omaggi. Tra questi ci sono biglietti per partite, accesso agli eventi nello Stadio Olimpico e ingressi alla suite VIP.