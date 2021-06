Programma per fatture su internet, conservazione e accessibilità al 100%

Chi deve gestire la contabilità del personale si è ritrovato a dover fare i conti con le nuove modalità di fatturazione e dover scegliere un programma per fatture che gestisca l’intero ciclo (generazione, emissione/ricezione e conservazione). Gli sviluppi tecnologici infatti nel loro progredire hanno inglobato anche il settore fiscale, generando un processo digitale anche per la fatturazione.

Oggi infatti si ricorre ad un programma per fatture su internet che aiuta in primis a snellire il flusso di compilazione e soprattutto consente di mettere al sicuro i dati, le anagrafiche, i registri e tutte le fatture rendendoli facilmente consultabili in cloud. In questo modo con un solo software si ottiene sicurezza dei dati, conservazione di ogni documento e accessibilità al 100% con i propri device, in qualsiasi momento della giornata e ovunque (anche se si è fuori ufficio!).

Addio alla compilazione manuale, arriva la fatturazione digitale gestita con un programma per fatture

Fino a qualche anno fa la fattura veniva compilata manualmente dal fornitore e spedita generalmente via posta. Il destinatario, cioè il cliente, era tenuto a conservare il documento per almeno 10 anni. Oggi invece c’è stata un’evoluzione del sistema fiscale grazie all’introduzione della fatturazione elettronica, cioè il sistema digitale che consente di emettere, trasmettere e conservare le fatture digitalmente, abbandonando quindi il supporto cartaceo e i costi che ne derivano per la stampa, la spedizione e la conservazione di ogni fattura.

Guida alla fatturazione elettronica: come funziona e chi ne è esonerato

È stato infatti introdotto dall’Agenzia delle Entrate il cosiddetto SDI, cioè il Sistema di Interscambio, grazie al quale:

La fattura elettronica viene compilata con un programma di fatturazione elettronica;

Il soggetto che emette la fattura o il suo intermediario firma digitalmente i documenti;

La fattura viene emessa e recapitata verso la PA (pubblica amministrazione) e i privati.

La procedura è molto semplice: compili la fattura inserendo i dati, le anagrafiche, i prodotti, tutto ciò che sia necessario e obbligatorio inserire, poi generi la fattura in formato XML (eXtensible Markup Language), la firmi digitalmente (firma elettronica qualificata) inserendo il riferimento temporale sul documento e con un solo clic la invii tramite SDI tracciandone l’intero percorso di validazione, accettazione ( o scarto) della fattura ed eventuali anomalie o problemi; il documento inviato verrà conservato digitalmente per 10 anni sia da chi la manda che da chi la riceve. La conservazione elettronica consente infatti di poter evitare i vecchi passaggi di stampa ed archiviazione eliminando quindi i costi di carta, toner e luoghi di conservazione ma anche eventuali rischi di perdita o danni alla documentazione, abbattendone al contempo anche i tempi di ricerca e consultazione. Essendo difatti il sistema impostato su internet è possibile consultare le varie fatture con più facilità e ovunque ci si trovi.

Ma chi è esonerato dalla compilazione della fatturazione elettronica? Al momento, i soggetti che non sono tenuti obbligatoriamente ad emettere una fattura elettronica sono:

Coloro che applicano il regime forfettario;

Coloro che applicano il regime dei minimi o regime di vantaggio;

I non residenti, comunitari o extra comunitari che usufruiscono di bene o servizi

Molto spesso, però, anche i soggetti esclusi stanno adottando il sistema di fatturazione elettronica, chi per pura comodità, grazie al programma per fatture che facilita ogni fase del processo, chi per convenienza.