Sassari: venerdì Campagna Amica regala un sorriso ai bambini - Arrivano i giocattoli

In questo caso si tratta però di frutta, verdura, farina, formaggi, salumi o altri generi alimentare made in Sardegna, di qualità e a km zero che gli agricoltori di Campagna Amica e le associazioni caritevoli andranno a consegnare alle famiglie bisognose. Con il Covid si è notevolmente allargata la fascia di popolazione con difficoltà economiche con un aumento esponenziale dei bisogni e delle richieste soprattutto di beni alimentari. Una crescita del disagio sociale che ha coinvolto fasce prima estranee al fenomeno, ed in particolare piccoli commercianti e lavoratori autonomi. Secondo il rapporto sulla povertà della Caritas in Sardegna sono oltre centomila le famiglie alle prese con situazioni di povertà relativa.





“Alla vigilia di Natale abbiamo voluto integrare la nostra rete solidale pensando ai bambini che per diversi motivi non avrebbero ricevuto un regalo – spiegano da Campagna Amica Nord Sardegna -. Per questo oltre alla “Spesa sospesa contadina”, che prosegue in tutti i mercati di Campagna Amica, con la raccolta di prodotti agroalimentari a km0, abbiamo acquistato, con il contributo di tutte le aziende agricole, dei giocattoli per dare un piccolo segnale di vicinanza ai più piccoli”.

Contemporaneamente a Sassari, cosi come in tutti i mercati di Campagna Amica Nord Sardegna (martedì a Porto Torres in piazza Sabelli, mercoledì a Sorso in piazza Comune; giovedì ad Alghero in piazza Sant’Agostino; venerdì a Li Punti in via Pasella) si prosegue con la spesa sospesa Contadina: tutti i cittadini che fanno la spesa nei mercati possono decidere di donare cibo e bevande alle famiglie più bisognose sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo.