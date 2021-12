A Sassari Viandanti e In Voce insieme per i bisognosi: concerto di beneficenza ai piedi della Madonna del Buon Cammino





Un evento pensato per segnare la ripresa delle attività musicali dell’associazione dopo i duri mesi della pandemia, che avrà come sfondo la Chiesa di Sant’Agostino, luogo che, grazie all’ospitalità del Gremio dei Viandanti e del Parroco, Padre Piero Pigozzi, ha permesso alla corale di continuare le sue attività nel rispetto di tutte le norme imposte dalla situazione epidemiologica vigente.





E proprio in virtù della situazione critica che ancora attanaglia la città e dello spirito di carità cristiana che ancor più forte si sente nel periodo natalizio, durante la serata sarà possibile donare presso la cappella di Nostra Signora del Buon Cammino beni di prima necessità, quali alimenti a lunga conservazione, che il Gremio dei Viandanti provvederà a distribuire ai più bisognosi. L’ingresso sarà libero e saranno richiesti, in osservanza delle norme per il contenimento dell’epidemia da Coronavirus, il greenpass e il rispetto del distanziamento.

Sarà una serata di beneficenza quella che animerà la Chiesa di Sant’Agostino mercoledì 29 dicembre alle ore 20,30. Un concerto di natale condito dallo spirito della carità quello organizzato dalla Corale In Voce, esordio della formazione dopo il rinnovamento del nome nel decennale delle attività. La corale, diretta dal M. Luca Sirigu, si esibirà in una raccolta di brani che spazieranno dai grandi classici natalizi e della tradizione sarda alla musica moderna, dalla musica da cinema alla rivisitazione in chiave polifonica di alcuni grandi brani della musica pop italiana e estera, come i Queen o i Matia Bazar.