Alghero: i gioielli di famiglia per illuminare il Cap d'Any

Entrambe legate alla promozione delle attività del mare e nello specifico per dare rilievo alle caratteristiche barche a vela latina, elementi distintivi per la storia del porto e in generale di Alghero. Da oggi, martedì 21 dicembre, col supporto organizzativo di Lega Navale e Yacht Club, una quindicina di barche illuminate a festa per dare rilievo alla loro bellezza ormeggeranno al porto tra le banchine Sanità e Dogana, per aumentare il fascino di quell’angolo suggestivo dell'approdo cittadino della Riviera del Corallo.





Non solo, inaugura oggi, dalle ore 17.00, nella Torre di Sulis una straordinaria mostra fotografica di barche storiche e di vela latina, realizzata in collaborazione con l'Associazione Vela Latina. Una cinquantina di immagini che immortalano l'unicità di imbarcazioni che incarnano, vista la realizzazione da parte di maestri d'ascia, eccezionali artigiani locali, la storia di Alghero e il suo eterno rapporto col mare.

