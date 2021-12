Alghero: Cin Cin al Centro tra brindisi e promozioni

Le due giornate precedenti (8 e 15 dicembre) hanno visto un’interessante affluenza di partecipanti, fattore che ha contribuito a rivitalizzare il centro storico anche nelle giornate infrasettimanali per la felicità di negozianti e commercianti. Cin Cin Al Centro è un progetto che coinvolge associazioni, aziende e istituzioni, in un’azione che crea una virtuosa sinergia tra pubblico e privato. L’iniziativa è stata ideata dal Centro Commerciale Naturale Alghero in Centro insieme alla Cantina Santa Maria La Palma e all’Istituto Alberghiero IPSAR Alghero, con il patrocinio del Comune di Alghero - Assessorato Sviluppo Economico e Attività Produttive guidato da Giorgia Vaccaro e Fondazione Alghero. L’appuntamento è per oggì 21 dicembre a partire dalle 19.00 per le vie del Centro Storico di Alghero.





Per maggiori informazioni è possibile seguire i canali social della Cantina Santa Maria La Palma e del Centro Commerciale Naturale Alghero.

Arriva alla terza giornata di Cin Cin al Centro, l’evento che unisce tanti brindisi a promozioni speciali per riscoprire lo shopping nel centro storico di Alghero, valorizzando i prodotti locali. Oggi, martedì 21 dicembre a partire dalle 19.00 il cuore della città sarà animato da questa speciale iniziativa: davanti a tutte le attività commerciali del CCN Alghero in Centro sarà presente un banchetto gestito dagli alunni dell’Istituto Alberghiero IPSAR di Alghero, che offriranno un brindisi con i vini della Cantina Santa Maria La Palma alle persone che faranno acquisti presso gli stessi negozi. In aggiunta, ogni acquisto verrà premiato con un voucher che permetterà di avere il 10% di sconto nei punti vendita della cantina.