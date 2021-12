Sassari: sabato arriva "Naddari" - I dolci della tradizione nell'Week end dei gusti

I laboratori, proposti in collaborazione con il ristorante “Ficu”, saranno tenuti da Gianfranca Dettori, panificatrice e pasticcera di Sennori, custode ed interprete delle ricette della tradizione, maestra dell’arte della decorazione, nonché una delle poche donne ancora capaci di realizzare il “fili in deu” una pasta per minestra formata da sottilissimi fili sovrapposti in tre strati Gli appuntamenti si terranno nei locali messi a disposizione dall'Hotel Vittorio Emanuele di Sassari. Per poter partecipare è necessario prenotare allo 079/278275 o al 347/3205285. L'evento, è realizzato grazie al contributo dell'Assessorato Regionale al Turismo, al Programma Salude e Trigu della Camera di Commercio di Sassari, al patrocinio del Comune di Sassari e in collaborazione con il CCN Il Corso.

Dopo il grande successo di “Santu Nigora il nostro santa Claus” l’associazione Tusitala storytelling e l’associazione il corso propongono sabato 18 dicembre l’evento “Naddari”. L’iniziativa realizzata con il patrocinio del Comune di Sassari e il contributo della Camera di commercio e Fondazione di Sardegna porta nuovi appuntamenti con le tradizioni natalizie nel centro storico della città. Ritorna a grande richiesta dalle 17:30 fino alle 19:30 il coro Lolek Vocal Ensemble diretto da Barbara Agnello che durante la serata dedicata a Santu Nigora ha emozionato grandi e piccini con i Christmas Carol vittoriani. I Lolek per tutto il pomeriggio si esibiranno in performance che si terranno tra Porta Sant'Antonio a Via Luzzatti. Ma le attività al centro storico proseguiranno per tutto fine settimana in collaborazione con l’evento “Il Week end dei gusti” organizzato dall’associazione Taribari che all’interno del progetto “Vivi Sassari” propone due laboratori: uno dedicato ai pani decorati, (sabato dalle 10:00 alle 13.30) e uno alle copulette (domenica sempre dalle 10.00 alle 13:30).