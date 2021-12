Sassari: sotto controllo il focolaio in clinica chirurgica

Tra tutti gli operatori sanitari sottoposti a tampone molecolare, è stata attestata un’unica positività al covid e si tratta di un’operatrice socio-sanitaria, vaccinata con le tre dosi, che sta bene e ha una carica antivirale elevata. «I nostri servizi seguono in maniera scrupolosa tutti i protocolli previsti attraverso l’esecuzione quotidiana di tamponi molecolari che vengono osservati per un periodo di 7/8 giorni. Abbiamo protocolli aziendali di sorveglianza sanitaria tra i più rigidi della Regione Sardegna» – ha proseguito il dott. Bandiera -. «Purtroppo il virus ha delle peculiarità tali che comporta l’ingresso in ospedale di pazienti (come il signore che riteniamo essere il caso indice) che sono in fase di incubazione e il test molecolare non rivela subito la positività che emerge dopo qualche giorno».





«La situazione è assolutamente sotto controllo» - conferma il Commissario straordinario Antonio Spano - «Siamo oggi in una situazione completamente diversa rispetto a un anno fa quando sono stati convertiti ben 8 reparti e ricoverati nella fase più critica 250 pazienti con covid 19. Oggi abbiamo la terapia intensiva di Malattie infettive con un solo paziente e questo è estremamente positivo e significativo». Allo stato attuale i tamponi eseguiti dal laboratorio di virologia hanno raggiunto una percentuale di positività del 6%. Nel reparto covid di malattie infettive attualmente i pazienti sono 22 e in terapia subintensiva i ricoverati sono 6.

Il focolaio immediatamente isolato nella Clinica chirurgica dell’Aou di Sassari è costantemente sotto stretto controllo. I pazienti sono risultati positivi al virus con variante Delta in seguito all’esecuzione del tampone molecolare e sono tutti vaccinati con la seconda dose, stanno bene e alcuni hanno sintomi modesti. «La situazione nella Clinica chirurgica non desta preoccupazione ed è sotto costante vigilanza. Sono stati diagnosticati 11 pazienti positivi e tra questi 4 si trovano in Malattie infettive e 7 sono isolati tuttora nella Clinica chirurgica. A tutti sono stati fatti gli anticorpi monoclonali, un’ottima terapia che blocca l’evoluzione della malattia», ha affermato il Dott. Franco Bandiera, Direttore sanitario dell’Aou di Sassari.