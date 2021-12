Sabato c'è "Loceri con Gusto" - Gastronomia tipica ma anche musica con il coro Sound of Freedom

Le architetture antiche che grazie alle sapienti ristrutturazioni, rivelano il carattere identitario del paese e faranno da cornice agli stand dei produttori per regalare sensazioni di intimità, calore e allegria ma anche per ribadire e nobilitare il tema dell'evento sul rispetto per l'ambiente, tema che necessariamente passa per quello che mangiamo. “Abbiamo il dovere di lottare per proteggere la vita sulla Terra e non solo a nostro beneficio, - dice il sindaco di Loceri Gianfranco Lecca - ma di tutti quelli che ci hanno preceduto e per consentire a quelli che ci succederanno di vivere a lungo in questo pianeta. Sappiamo anche che le nostre produzioni locali e quelle artigianali sono le uniche che riescono a mantenere vivo il loro rispetto per la natura, vogliamo preservarle, farle conoscere e incontrare consumatori che abbiano la stessa filosofia”.





Programma Sabato 18 dicembre





Alle 16.00 apertura degli stand dei produttori di pasta fresca, vino, dolciumi, castagne e prodotti enogastronomici, ci saranno anche gli artigiani e gli hobbisti della manifattura isolana. Per tutto il pomeriggio il centro storico di Loceri sarà ritmato dagli assaggi, dallo scoppiettio dei fornelli e dal lavoro degli espositori che offriranno cibi in dono e realizzeranno opere d'ispirazione al tema dell’evento.





Alle 16.30 gli studenti accompagnati dai docenti dell’Istituto Tecnico Professionale IANAS di Tortolì accoglieranno il pubblico dei visitatori con un menù dedicato al riciclo e non spreco in cucina a base di: vellutata di zucca rossa con cristiani di pane raffermo, finger food di crema bicolore lactose free su biscotto gluten free bagnato al caffè, praline di cioccolato, diplomatica con millefoglie, pandoro con crema limone e alchermes





Alle 17.00 nella piazza Nonnu Melis riecheggeranno i canti gospel del Coro Sounds of Freedom. L'atmosfera natalizia sarà caratterizzata dalla presenza delle 19 voci femminili che reinterpreteranno i classici della musica per fare diventare l'area di grande interesse non solo per chi desidera assaggiare del buon cibo ma anche immergersi nell'atmosfera natalizia.





Alle 17.30 : apertura delle visite a“Sa Domu de s’Olia” il museo di Loceri realizzato all'interno di un vecchio frantoio ristrutturato risalente ai primi anni del Novecento, che sorge nelle vicinanze della chiesa parrocchiale, a pochi passi dalla mostra mercato. All'interno del museo sono ricostruiti gli ambienti domestici e del lavoro: "sa mola de s'olia", la macchina artigianale per la spremitura delle olive. Una parte dell'esposizione è dedicata all'abbigliamento tradizionale, maschile e femminile, con i costumi della festa e l'angolo dei giochi tradizionali dei bambini. Loceri con Gusto è organizzata dal Comune di Loceri, con il contributo della “Fondazione Banco di Sardegna” e con la partecipazione straordinaria dell’Istituto Tecnico Professionali IANAS di Tortolì

