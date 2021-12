Volontari contro la droga da lunedì al lavoro a Nuoro, Cagliari, Sanluri e Olbia

Le attività volte ad informare specialmente i ragazzi sono iniziate già questo sabato 11 dicembre con un’ampia distribuzione di libretti informativi a Oristano. Oltre ai tanti commenti positivi di chi ha ricevuto copie dei libretti, - aggiunge la nota - c’è stato un avvocato che ha detto ai volontari: “i ragazzi abusano di stupefacenti ed hanno troppa libertà e facilità di procurarseli. I casi che trattiamo nei tribunali ci indicano che il problema sta diventando di carattere culturale e dobbiamo contrastarlo. Mi occuperò di far conoscere questo materiale a dei ragazzi che seguo affinché capiscano a che cosa stiano andando incontro”.





Consapevoli che un’iniziativa isolata non può dare veri e propri frutti, i volontari si sono organizzati per proseguire con la distribuzione dei materiali informativi anche in altre aree della regione. Ecco perché a partire da lunedì 13 le distribuzioni continueranno a Nuoro, Cagliari, Sanluri e Olbia. “La droga è l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale” disse L. Ron Hubbard. Gli aspetti culturali si affrontano con l’informazione e, mentre le forze dell’ordine si occupano della repressione, i liberi cittadini devono curarsi di diffondere conoscenza e verità sulla droga."

"C’è sempre una buona occasione per diffondere le corrette informazioni su che cosa sia la droga e perché no, anche il Natale e la fine dell’anno lo sono. " Lo afferma una nota di Affari Pubblici Sardegna che prosegue : "Tutti organizzano feste, veglioni, pranzi e gite, alcuni poveri d’animo e infelici, non sapendo trovare divertimento e gioia nell’affetto, preparano narici, polmoni e vene a ricevere sostanze stupefacenti nel tentativo di dimenticare l’anno che volge al termine con una risata artificiale. Al fine di dare un’opportunità in più di ravvedersi in questo periodo di feste, i volontari sardi di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga stanno preparando una vera e propria offensiva al consumo di droga.