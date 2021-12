Un progetto per dare occupazione alle persone con disabilità

Parteciperanno alla presentazione: Alessandra Zedda, assessora regionale del Lavoro; Massimo Temussi, commissario straordinario dell’ATS Sardegna; Antonio Di Pietro, medico legale INPS; Gianfranco Mariano Spanu, dirigente INAIL; Francesca Piras, direttrice generale della Direzione generale Politiche Sociali Assessorato regionale della Sanità; Paola Casula, sindaca di Guasila in rappresentanza dell’ANCI Sardegna; Mauro Usai, sindaco di Iglesias in rappresentanza del CAL – Consiglio Autonomie Locali della Sardegna; Donatella Petretto, delegato del Rettore per le politiche sulla disabilità – Università di Cagliari. I lavori saranno moderati da Marcello Cadeddu, dirigente del Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione dell’ASPAL.Gli interessati a partecipare sono invitati a compilare l’apposito modulo di registrazione:

Martedì prossimo 14 dicembre, alle 10, si terrà la presentazione di “N.O.I. - Network per l’Occupabilità e l’Inclusione” il progetto dell’Aspal che mira a rafforzare il collocamento mirato delle persone con disabilità (Legge n. 68/99). L’intervento, finanziato dal POR FSE 2014/2020, è volto a costituire una rete territoriale di collaborazione per un’azione coordinata in ambito sanitario, sociale e di politiche attive del lavoro. Alla presenza dei primi partner istituzionali del Network, l’evento telematico di presentazione sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook dell’ASPAL e su diverse piattaforme regionali di informazione. A introdurre i lavori sarà Maika Aversano, direttrice generale dell’ASPAL.

Bit.ly/progettoNOI





È previsto il servizio di interpretariato LIS (Lingua Italiana dei Segni).