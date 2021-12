Attualità Debutto natalizio nel popoloso quartiere Alghero: Giuseppe Iurato presidente del Comitato della Pivarada - "Facciamo l'albero di Natale insieme" Ai bambini ,per ogni addobbo, una sorpresa

Giuseppe Iurato, imprenditore nel settore degli eventi e fiere, è stato eletto presidente del Comitato di Quartiere della Pivarada. Elezione avvenuta alla vigilia delle festività natalizie e quindi come primo atto il presidente ,insieme al nuovo direttivo , ha deciso di creare una prima occasione di incontro con gli abitanti del quartiere. L'amministrazione comunale ha dotato un albero di Natale che sarà posizionato nel Parcheggio,di Via Asfodelo angolo Via Aldo Moro. Cogliamo l'occasione - dice Iurato - per invitare le famiglie e i loro bambini ad allestirlo insieme. Domenica 12 Dicembre alle ore 15 ci troveremo sul posto, tempo permettendo evidentemente, Tutti i bambini,che porteranno anche una sola pallina od oggetto natalizio,da appendere sull' albero riceveranno in regalo una piccola sorpresina.L'aalbero è di tutto il quartiere, quindi cominciamo a farlo insieme".