Alghero: impennata di contagi in città - Interventi di 5Stelle che denuncia 108 contagi in città





E’ sotto gli occhi di tutti l’assenza del Sindaco nel chiedere controlli agli organi preposti, il green pass viene richiesto in alcuni luoghi non in altri, innescando una perversa concorrenza sleale tra esercenti, al motto “tanto ad Alghero non si controlla”. Gli ospedali specchio del benessere e indice di salute delle persone - continuano le due portavoce - iniziano ad essere in grave sofferenza, con le annose problematiche mai risolte da una politica fatta di selfie e comunicati tanto ripetitivi quanto vuoti, dove il sogno evergreen del nuovo ospedale viene sfruttato alla bisogna. Molto più semplice dovrebbe essere invece l'accreditamento del reparto di rianimazione, ma a che punto è?





Ci si deve preparare alla guerra in periodo di pace - concludono Maria Antonietta Alivesi e Giusy Di Maio - sperando che sia sempre pace ma alla prima avvisaglia si è pronti. Questo si chiama programmazione ed ad Alghero manca totalmente." A margine delle legittime preoccupazioni manifestate nella nota , vale la pena segnalare che la Riviera del Corallo si sta apprestando a vivere il suo Cap d'Any, evento nato proprio ad Alghero e che ogni anno richiama decine di migliaia di persone per assistere agli eventi in piazza. Anche in questo caso è lecito parlare di programmazione : sono state predisposte misure di contenimento, di controllo, di verifica del rispetto delle protezioni anti Covid, green pass , distanziamenti. Chi eseguirà i controlli ?

Il costante aumento dei contagi in tutto il Paese e le preoccupazioni manifestate a livello nazionale da Governo, Ministero degli Interni, Prefetture e autorità sanitaria su una recrudescenza della pandemia vengono in qualche modo fatte proprie dalle portavoce del movimento 5Stelle, Maria Antonietta Alivesi e Giusy di Maio. Le 2 consigliere comunali pentastellate hanno diffuso una nota partendo da un riferimento numerico : ad Alghero 108 positivi al Covid 19 alla data del 7 dicembre. "Da quasi due anni - affermano - viviamo un'emergenza sanitaria epocale, ma abbiamo gli strumenti necessari per arginare il contagio? Ad Alghero aumentano nuovamente in maniera importante gli infettati nonostante la ripresa delle vaccinazioni.