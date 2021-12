Ersu Sassari: garantita la copertura delle Borse di studio

Dopo la pubblicazione online lo scorso 30 novembre, così come da bando, dalla graduatoria ufficiale sono rimasti esclusi - perché privi dei requisiti di merito e reddito - 803 studenti e studentesse. Il DG di Ersu Sassari Libero Meloni: “poter soddisfare la totalità delle richieste dei nostri studentesse e studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi per accedere o proseguire un percorso di alta formazione accademica è l’obiettivo che ci poniamo quotidianamente attraverso il lavoro di tutti i comparti dell’ente: la nostra unica mission è garantire il diritto allo studio universitario e lavoriamo incessantemente per poterlo fare al meglio delle possibilità. Ci impegniamo anche per trasferire ai nostri studenti e studentesse una maggiore attenzione verso procedure importantissime per il loro futuro accademico qual è ad esempio il bando per accedere alle borse di studio. Sovente riscontriamo troppa disattenzione non solo nello svolgimento delle procedure di accesso al bando, ma soprattutto per le scadenze: sovente il non rispetto di queste inficia il risultato in graduatoria”.





Il Presidente di Ersu Sassari Massimo Sechi: “grazie all’appoggio del Consiglio di Amministrazione abbiamo potuto liberare risorse essenziali per garantire le borse di studio a chi ne ha i requisiti. Sono soddisfatto del risultato raggiunto anche quest’anno, un vero e proprio traguardo di civiltà per garantire a tutte e tutti di essere alla pari nell’intraprendere o proseguire il proprio percorso universitario. I tempi sono ancora complicati per l’economia dell’isola e per i bilanci delle famiglie. Mantenere un figlio all’Università in questo particolare momento, dopo due anni di pandemia, può non esser più sostenibile: il nostro compito è quello di essere un sostegno concreto per i nostri giovani e scongiurare l’abbandono degli studi”.

Il cento per cento delle studentesse e degli studenti idonei nella graduatoria per la borsa di studio A.A. 21/22 riceveranno il beneficio economico sin da subito. Anche quest’anno l’Ente Regionale per il Diritto Universitario di Sassari non farà attendere i propri studenti: con uno stanziamento di circa 14 milioni di euro l’Ente di via Coppino è pronto ad erogare entro il 31 dicembre la prima tranche (la seconda avverrà nel mese di giugno 2022) dell’intervento economico ai 3630 idonei in graduatoria. Grazie all’intervento del presidente e del Consiglio di Amministrazione che ha destinato l’avanzo di esercizio si è potuto mettere a segno anche quest’anno un fondamentale risultato e scongiurare ciò che In passato è accaduto a causa dell’indisponibilità della totalità delle risorse, ovvero la creazione di una graduatoria a due velocità con una prima parte di idonei beneficiari del contributo (fino ad esaurimento risorse) ed una più lenta formata dai cosiddetti “idonei non beneficiari” per i quali non vi era liquidità a sufficienza e che, per l'erogazione del contributo, si dovevano attendere nuovi interventi finanziari da parte della RAS.