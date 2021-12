I tre progetti di TDM 2000: operativi dal prossimo gennaio

email

L’associazione TDM 2000 informa che nei primi mesi del 2022 si svolgeranno dei corsi formazione internazionali riservati ad animatori giovanili, educatori, rappresentanti di associazioni e istituzioni locali, provenienti dalla Sardegna. Il primo “Smart Loves Equality”, si terrà a Madrid dal 12 al 18 gennaio e tratterà il tema del contrasto alla marginalizzazione e all’esclusione sociale. Per informazioni t.ly/s5DV Il secondo progetto, Face On, si svolgerà in Olanda dal 15 al 21 gennaio e sarà finalizzato al miglioramento delle qualità delle attività on line e off line realizzate con i giovani. Per informazioni t.ly/z1Im. Il terzo progetto “Purple Glasses” sarà realizzato dal 3 al 10 marzo nei Paesi Baschi e affronterà il tema delle questioni di genere e dell’emancipazione femminile. t.ly/9GKG I tre progetti si svolgono nell’ambito del programma Erasmus +. I costi di vito e all’alloggio saranno a carico dell’organizzazione ospitante mentre quelli di viaggio saranno rimborsati fino a un massimale di 275 euro. Per ulteriori informazioni si invita a contattare l’associazione TDM 2000 all’indirizzo