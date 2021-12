Tre sardi premiati al meeting "ProiezioniDiBorsa

Presenti anche noti esponenti della politica Italiana, economisti di rilievo internazionale, noti finanzieri internazionali e amministratori di società quotate in Borsa., il meeting sarà aperto da una Tavola Rotonda sullo scenario internazionale. Il Premio nasce dal crescente successo mondiale di ProiezionidiBorsa: Alexa.com - 1° POSTO nella classifica siti finance -4° POSTO nella classifica siti italiani -312° POSTOnella classifica siti mondiali. Google Analytics :2,8 MILIONI di utenti unici giornalieri di media -3,6 MILIONI di utenti complessivi giornalieri di media -92 MILIONI di pagine viste al mese di media

La Sardegna dello sviluppo e dell'innovazione porta a casa tre premi nel primo meeting “ProiezioniDiBorsa”, che si svolgerà sabato 4 dicembre dalle19.30 a Palazzo Ferrajoli a Roma. Nella cerimonia in cui verranno premiate le eccellenze italiane e non solo (nel settore economia e finanza, giornalismo, moda, società quotate a Borsa Italiana, cinema, spettacolo e televisione, start up promettenti e associazioni dedite al volontariato), saliranno sul palco Alessandro Ariu, CEO dell'azienda Eye Sport che sta per sbarcare sul mercato azionario all'Euronext di Parigi, il giornalista di Siniscola Maurizio Carta, da anni corrispondente di Politica Economica internazionale da Londra, e il giornalista cagliaritano Fabrizio Serra, che da tre anni ha ideato il suo talk show sulle piattaforma social dal titolo “Effetto Serra”, primo in Sardegna e fra i primi in Italia come esempio di innovazione e di buon utilizzo delle tecnologie, diventando – grazie al suo numeroso seguito – uno dei precursori dell'informazione all'interno dei social network.