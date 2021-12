L'AOU di Cagliari vince il premio per la miglior comunicazione pubblica digitale in Italia





L'ultimo progetto dell’Aou di Cagliari è l’Ufficio relazioni con il pubblico digitale (a cui ha contribuito anche Fondazione di Sardegna), il primo del genere in Italia che garantisce ai cittadini risposte in tempo reale, 7 giorni su 7, h24: basti pensare che dal 1 gennaio al 30 novembre 2021 l’Urp dell’Aou di Cagliari ha ricevuto e dato risposte immediate a 22.059 segnalazioni e richieste di informazioni arrivate sia sui social (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Whatsapp) sia con i mezzi tradizionali (presenza, telefono, mail e pec). Con il sistema messo in campo dall’Aou di Cagliari tutte queste conversazioni finiscono in un unico sistema, che permette agli operatori e alle operatrici di dare assistenza ai pazienti davvero in tempi rapidissimi risolvendo subito ogni problema, consentendo all'Azienda di intervenire efficacemente per risolvere le criticità.





«Siamo molto contenti di questo riconoscimento – dice Agnese Foddis, commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari – la nostra azienda ha da anni una vocazione all'innovazione e ai social. Per noi la comunicazione è strategica: ci consente di dialogare quotidianamente con i cittadini, rafforzando il rapporto e il legame di fiducia tra i pazienti e azienda. E non solo ci permette di intervenire subito per risolvere i problemi che possono sorgere, ma è anche uno strumento importante di governance».





I social, insomma, vengono utilizzati dalla Aou di Cagliari per raccontarsi e dialogare ogni giorno con i cittadini. «Un lavoro importante – dice Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e relazioni esterne – fatto da uno staff di professionisti della comunicazione. Siamo presenti su tutti i social e i numeri ci premiano: siamo su Facebook (con quasi 23mila followers), Instagram (circa 9 mila), Twitter, Linkedin, Youtube, Whatsapp e Telegram. Tutto questo grazie a un grande lavoro e agli investimenti che l'azienda mette in campo ogni giorno per sostenere un'attività fortemente apprezzata dai cittadini».

Il riconoscimento, lo Smartphone d'oro, istituito da PA Social (l'associazione nazionale di comunicazione pubblica e informazione digitale) è stato consegnato in una solenne cerimonia che si è svolta nella sala del Commendatore in via Santo Spirito, nella storica sede della Asl 1 di Roma, sotto le mura vaticane. Il premio ha raccolto la nomination di 60 enti tra cui ministeri, Regioni, Comuni, Università, Asl, ospedali e Fondazioni. Le esperienze di comunicazione sono state sottoposte al vaglio di una giuria di super esperti della comunicazione ma anche di una giuria popolare. A vincere è stata la strategia dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, con una comunicazione integrata, che mette insieme tradizione e innovazione, con una fortissima presenza sui social.