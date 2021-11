Attualità Sassari: a scuola di educazione stradale con la Polizia locale

È partito dall’istituto comprensivo di San Giuseppe il corso di educazione stradale della Polizia locale di Sassari rivolto ai più piccoli e inserito nel progetto Laboratorio della Legalità. Trentotto, tra bambine e bambine di una terza e di quarta elementare, si sono divertirti alla guida di automobiline elettriche in miniatura con cui si sono destreggiati nell’imparare le regole del codice della strada, dopo aver disegnato loro stessi i cartelli. Nella palestra dell’istituto scolastico, nel più rigoroso rispetto delle norme per il contrasto del diffondersi del coronavirus, hanno ascoltato la maggiore Annalisa Desole e le agenti del Comando che, alla presenza del direttore dell’Automobile Club Sassari Alberto Marrone, hanno spiegato le regole del codice della strada, con un linguaggio adatto alla platea. Dopo aver visto immagini di segnaletica e imparato il significato, al volante delle mini auto hanno seguito un percorso di guida sicura con i segnali disegnati da loro stessi. Il progetto Laboratori della Legalità, che nei prossimi giorni interesserà anche altri istituti e che ha visto un primo assaggio durante l’Open Day vaccinale in piazza d’Italia, è a cura della Polizia locale di Sassari, in collaborazione con Automobile Club.