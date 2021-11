Alghero: rete stradale urbana da terzo mondo - Situazione vergognosa per una città turistica

Il disastro riguarda tutta la città, dal centro alle periferie, con queste ultime indubbiamente più penalizzate. E non si tratta di una impresa di poco conto: vista l'emergenza occorrono risorse adeguate. Riqualificare la rete stradale urbana è una impresa per la quale occorreranno somme consistenti che presumibilmente il bilancio comunale non è in grado di assicurare. Trattandosi di una emergenza occorrerà affrontare il problema con nuove risorse che dovranno giungere proprio dalla condizione di emergenza. Le informazioni che giungono da Palazzo fanno temere che l'attuale amministrazione avrà difficoltà ad affrontare un problema di questa portata visto il clima di baruffa continua, i cambi di casacca, le defezioni dal consiglio, rimpasti, poltrone da assegnare, tutte "nobili" attività che indubbiamente distraggono dai propri doveri gli amministratori pubblici algheresi.





Abbiamo annunciato il Cap d'Any, abbiamo investito importanti risorse pubbliche per portare migliaia di persone, in barba ad assembramenti e green pass, ma le faremo arrivare su strade dissestate, buche da ogni parte, avvallamenti che mettono a rischio i pedoni e determinano danni alle autovetture in transito. Ci sono già diverse denunce con richieste di risarcimento di danni. E' evidente che un programma di lavori di questa portata non potrà essere affrontato e risolto in poche settimane, anche per la stagione delle piogge in corso, se ne dovrà parlare la prossima primavera in termini operativi. Ma sarà necessario cominciare a pensarci in maniera concreta già da oggi. E i segnali del Palazzo fanno temere il peggio. (g.o.)

La vera sfida che l'amministrazione in carica è chiamata ad affrontare non è di carattere ideologico o politico. Più semplice, quasi casalinga, di portata più ordinaria, ma oggi indispensabile per fare uscire la città da una condizione da terzo mondo. Affermazione non eccessiva, basta guardarsi intorno. Si parla della condizione strutturale della rete stradale urbana. Rete massacrata da circa 3 anni di lavori di natura diversa: intanto la rete del gas. Poi idrico, telefonico, fognario. Scavi ovunque seguiti da rattoppi maldestri, spesso lasciati a metà, due palate di cemento tanto per chiudere il buco. Alle prime piogge si sono aperte voragini determinando una situazione penosa che contrasta in maniera stridente con la vocazione turistica, l'esigenza di produrre una immagine di efficienza e funzionalità, il dovere di garantire quello che è un servizio primario. Gli acquazzoni hanno indubbiamente dilatato il problema e posto ancora più in evidenza gli errori urbanistici del passato e le difficoltà anche di manutenzione spicciola del presente.