Roma: convegno su spiritualità, fede, benessere, salute e buona qualità della vita

Il rapporto tra salute e spiritualità è stato ed è tuttora al centro di importante dibattiti che coinvolgono studiosi di diverse discipline, dalla medicina, alla psicologia, alla teologia ed alla filosofia - Ricorda Roberto Pili Presidente CmdL e IERFOP - Gli indubbi vantaggi in termini di benessere, salute e qualità di vita sono ormai dimostrati da numerosi studi che affrontano il tema. Scienza e religione si confronteranno con l’intento di offrire un contributo perché si rivaluti in tutti i contesti sensibili, la dimensione spirituale tanto che possa ridiventare elemento di considerazione e valutazione anche nelle relazione terapeutiche. Ii relatori, coordinati da Roberto Pili, affronteranno i temi in discussione in un avvicendarsi di interventi che spaziano dai risvolti ontologici, alle basi geragogiche, a quelle neurobioetiche e a quelle psicologiche, con una vocazione biopsicosociale.





Oltre il 70% delle persone ultrasessantenni descrivono un ruolo centrale della spiritualità nella loro quotidianità e ne evidenziano gli effetti benefici sulla salute psicologica. In taluni paesi, quelli che evidenziano tassi di longevità eccezionali, la percentuale risulta essere ancora maggiore, come a voler evidenziare che in queste comunità il contesto quotidiano risulta sempre permeato da un senso e da una prospettiva metafisica collegata ad un’alta qualità di benessere psicologico e fisico. La ricerca scientifica in ambito medico e psicologico degli ultimi 30 anni ha evidenziato le medesime ripercussioni positive sulle patologie fisiche, sul benessere psicologico e ne ha sottolineato un ruolo nella promozione del benessere e della lunga vita. L'evento si svolgerà in presenza nel rispetto della vigente normativa anti covid19. Per partecipare inviare entro il 27/11/2021, una email al seguente indirizzo: com.mond.long@gmail.com

Sono questi gli argomenti al centro dell’attenzione nella giornata di studi del Convegno dal titolo Spiritualità versus Longevità, riflessioni sulla dimensione biopsicosociale della fede in programma a Roma lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 9:30 alle 13.00 presso la Sala Convegni dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, in Via degli Aldobrandeschi 190. Il convegno è organizzato dalla Comunità Mondiale della Longevità con la collaborazione di una importante partnership, coordinata da Roberto Pili, Presidente CmdL e IERFOP, dalla Associazione Medicina Sociale e il coinvolgimento del Sottosegretario del Pontificio Consiglio della Cultura Mons. Melchor José Sánchez de Toca y Alameda, di Alberto Carrara Direttore del gruppo di Neurobioetica dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, di Maricilla Cappai, referente per la Sardegna dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, di Teodoro Rodin, Vice Presidente IERFOP e Consigliere dell’ANMIC, del Direttore della Formazione di IERFOP Bachisio Zolo e di Donatella Petretto dell’Università degli Studi di Cagliari.