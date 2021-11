Natale a Ozieri: si comincia il 5 Dicembre - Eventi fino al 15 di Gennaio

La giornata si concluderà con il concerto del coro gospel Black Soul Gospel Choir. Per tutta la giornata le guide dell’istituzione saranno a disposizione di chiunque voglia vistare la Grotta San Michele. Per chi volesse prenotare il proprio spazio espositivo può contattare l’ufficio turistico della Grotta San Michele al numero 079 771130. Gli appuntamenti con le famiglie proseguono per tutto il periodo natalizio con eventi e laboratori. Al Museo Archeologico “Alle Clarisse” il ciclo di incontri inizia martedì 07 dicembre con il laboratorio dell’Associazione Lughenè “Seguendo la stella”: la storia dei Re Magi e di Gesù bambino narrata attraverso le parole di Stepan Zavrel con il teatrino delle ombre. Si persegue domenica 12 con Maurizio Giordo e il suo “Circo’ndando”: un incontro per imparare la coordinazione, l'apprendimento e lo spirito di gruppo, e apprendere le tecniche della giocoleria, il 19 con i GGL Grandi Giochi di Legno dell’Associazione Lughenè e si concluderà con “Te la racconto” Maurizio Giordo il 9 gennaio.





Il centro storico sarà animato dall’Associazione Gurdulù Teatro mercoledì 22 dicembre con i buffi personaggi del carretto di Musicolerìa che faranno divertire grandi e piccini con musica, giocoleria, trampoli e acrobazie, e mercoledì 29 con Se NON piove 2021 con la assegna di spettacoli di strada e animazione che “se non piove” si vanno in scena, altrimenti si va casa… Mercoledì 5 gennaio al Museo Archeologico Alle Clarisse arriva la Befana con lo spettacolo di cabaret “Fiabaret” dell’Associazione Maldimarem. Al via anche la seconda edizione del contest “Bighinos a Nadale”: tutti potranno collaborare ad allestire il presepe di quartiere e mostrarlo mercoledì 8 dicembre in occasione di un evento itinerante con partenza da piazza San Leonardo con le letture e i canti dell’Associazione Inoghe, i trampolieri e giocolieri di Gurdulù Teatro, per concludere in piazza Carlo Alberto con la premiazione dei partecipanti.





Venerdì 10 sarà una giornata all’insegna dell’atmosfera natalizia con gli Zampognari di Sardegna di Gioacchino Raffone che dalle 16.30 animeranno in centro cittadino, per terminare la loro esibizione al Museo Archeologico per dare in benvenuto ai partecipanti alla tradizionale “Cena di Natale”, con la compagnia teatrale Boboscianel (per info e prenotazione 079 7851052) che sarà protagonista anche domenica 12 con i “Folletti del bosco”: esilarante performance per le attività commerciali. Sabato 11 ritorna ad Ozieri Music for the Masses dicembre l’evento itinerante di musico-teatro sarà il protagonista del centro storico con i flash mob dell’Associazione Inoghe, i Dj, il percussionista, il sassofonista e la chitarrista dell’agenzia E Vent U. Nel pomeriggio i ragazzi di Possibilmente presentano con un timbracopie libro di ricette del laboratorio “Mani in pasta“ con Flash Mob, mini degustazioni e musica.





A riscoprire la tradizioni culinarie ci pensa l’Associazione MIOCA il 17 dicembre al Museo Archeologico con il laboratorio di pasta fresca “Aspettando il Natale con Su Cabudu” con la partecipazione di Cristina Ricci, autrice del libro “Storie di terre di sapori”. Un fine settimana ricco di eventi anche quello di sabato 18 e domenica 19: nella Sala reduci e Combattenti l’ Associazione Turistica Pro Loco Ozieri organizza il Mercatino di Natale e raccolta fondi Telethon, e Olesya Kuroles presenta la 3°edizione della mostra di Pittura di “Sinfonia d’autunno”. Con oltre 40 elementi domenica 19 suonerà la Seuin Street Band che si esibirà con strumenti a fiato, a corde e percussioni, con musiche jazz, soul, funk, r&b, arricchite da coinvolgenti coreografie. La programmazione natalizia si concluderà sabato 15 gennaio al Teatro Civico “O. Fallaci” con la rappresentazione teatrale della Compagnia delle Donne “Arratza e fadiga pro faghere unu fizzu” di Camillo Viticci, con la traduzione in sardo logudorese di Tetta Becciu.

L’Istituzione San Michele, il Centro Commerciale Naturale con l’Assessorato alla Cultura, alle attività produttive e alle politiche sociali del Comune di Ozieri, hanno predisposto un ricco programma di eventi natalizi che animeranno il centro storico di Ozieri e non solo. Si inizierà domenica 05 Dicembre nel piazzale antistante la Grotta San Michele con un caratteristico mercatino di Natale con di tante proposte per tutta la famiglia, dove i grandi possono approfittare per acquistare i regali di Natale e i bimbi possono giocare e divertirsi, partecipando ai laboratori a loro dedicati. Nel mercatino si potranno trovare stand espositivi di prodotti locali, articoli tradizionali, artigianali e artistici. Ci saranno inoltre degustazioni e cooking show a cura dei maestri artigiani. La mattina sarà animata dal laboratorio di boby percussion “Riprendiamo il ritmo” di Maurizio Giordo, nel pomeriggio i bambini potranno partecipare con Fabio e Valeria alla “Ricerca del Tesori di natale”.