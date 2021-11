Attualità Ozieri: la Giornata contro la violenza sulle donne

Il Servizio Spazio Donna, del Centro per la famiglia Lares, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il giorno 25 novembre alle ore 10:30, presso la sala conferenze dell’ex convento “Le clarisse” in Ozieri, organizza un incontro, per presentare il Centro antiviolenza del nostro Distretto e condividere il lavoro di rete creato nei dieci anni di presenza nel nostro territorio. In tale occasione si farà un excursus storico del servizio e si condivideranno le future iniziative di sensibilizzazione valorizzando il valore aggiunto della rete.