Attualità Ploaghe: 2 giorni dedicati alla terza dose per gli over 80 e i fragili

Il prossimo mercoledì 24 e giovedì 25 novembre, dalle 10.00 alle 13.00, presso il Palazzetto dello Sport, verranno somministrate le terze dosi del vaccino Sars-Cov2 agli utenti over 80 che hanno completato il ciclo vaccinale entro e non oltre il 26 maggio 2021. L’amministrazione comunale fa sapere che i cittadini appartenenti a questa categoria verranno contattati individualmente. Nelle stesse due giornate la vaccinazione sarà aperta anche agli utenti "fragili" senza prenotazione. Per tutti sarà necessario presentare documento d'identità, tessera sanitaria, green pass e il modulo di consenso già compilato (disponibile anche presso il Comune o nel sito istituzionale dell’ente). Durante le stesse giornate si svolgeranno, in contemporanea, le vaccinazioni domiciliari.