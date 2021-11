Comune di Sassari: pubblicati i bandi per gli spazi di Natale

Proseguono i preparativi per vestire la città con i colori e le luci delle festività. Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicati bando e modulistica per richiedere lo spazio per la realizzazione di iniziative natalizie nelle piazze del centro cittadino. Le domande dovranno essere inviate via pec all'indirizzo protocollo@pec. comune.sassari.it entro le 10 del 26 novembre.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi, entro il 24 novembre, al Servizio Attività produttive via mail agli indirizzi: sportellounico @pec.comune.sassari.it o sport ellounico@comune.sassari.it .