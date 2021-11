Uno studio sugli effetti emotivi provocati sui figli da un genitore malato di Sla

Programma qui. Parteciperanno: Fulvia Massimelli, presidente AISLA - Sara Doris, presidente esecutivo Fondazione Mediolanum onlus - Ines Testoni, direttrice del Master “Death Studies & The End of Life” Università di Padova – Gabriella Rossi, psicologa e psicoterapeura, coordinatrice del progetto Baobab – Lorenza Palazzo, psicologa e borsista di ricerca presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata (FISPPA) dell’Università di Padova – Lucia Ronconi, dottoressa in Scienze Statistiche, consulente statistico e analista presso il Polo Multifunzionale “Psicologia” dell’Università degli Studi di Padova – Jenny Ferizoku, psicologa e psicoterapeuta presso AISLA Milano – Josè Ramon Perenia Morales, psicologo e psicoterapeuta, si occupa di supporto individuale e di gruppo presso AISLA Firenze. Ingresso libero,

In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, sabato alle 9,30 (link: https://us06web.zoom.us/j/85245347477?pwd=Mm5Scy9FbnpFcng3NlhNeU1QbXlBZz09 ) si svolgerà in diretta streaming la presentazione del primo studio al mondo che indaga gli effetti emotivi che la SLA provoca in un bambino e adolescente con un genitore che è affetto dalla malattia. Siamo spesso abituati a pensare alla situazione psico-fisica di un bimbo malato. In questo caso la prospettiva si inverte. I risultati dello studio, pubblicato sulla rivista Nature, racconteranno in quale modo una malattia grave dell’adulto, come per esempio la SLA, incida nell’età evolutiva. Ospite d’eccezione Benedetta Signorini, figlia dell’indimenticato capitano del Genoa. Moderano Francesco Ognibene, giornalista di Avvenire e Stefania Bastianello, responsabile formazione e direttore tecnico di AISLA.