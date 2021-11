Attualità La Regione al Salone "Orientamenti" di Genova

Anche la Regione Sarda, con l’assessora al Lavoro Alessandra Zedda, partecipa a Genova al grande appuntamento nazionale su Orientamento, Formazione e Lavoro, rivolto a studenti, giovani, docenti e famiglie. L’edizione 2021 del progetto OrientaMenti, dice l’assessora Zedda, ha scelto come tema REACT ovvero REAGIRE: un messaggio diretto soprattutto alle giovani generazioni, per invitarle a focalizzare i loro obiettivi, a non subire gli eventi e a ripartire con ottimismo per essere i protagonisti del futuro. L’Assessorato del Lavoro insieme con Aspal, dice l’assessora, è tra gli espositori: in questi tre giorni rappresenteremo la Regione Sardegna promuovendo le nostre attività legate alla formazione professionale, al lavoro e alle politiche sociali. Finalmente si riparte.