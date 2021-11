Opificio Innova presenta L’Hackathon 2021

Per consultare il regolamento dell'Hackathon 2021 e partecipare alla Call for Ideas, visita

Monumenti Aperti è oggi un progetto culturale articolato che si è evoluto in modello di sviluppo territoriale scalabile, replicabile e di sicuro successo a cui è stato assegnato a giugno 2018 l’importante Premio dell’Unione Europea per il Patrimonio Culturale | Europa Nostra Awards in occasione del primo Vertice Europeo del Patrimonio Culturale proprio nell’anno dedicato al patrimonio culturale.

Prodotto da Opificio Innova in partnership con INNOIS , con il contributo della Fondazione di Sardegna e in collaborazione con Imago Mundi.