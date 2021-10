La Maddalena: i giovani de La Via della Felicità impegnati nel volontariato

Tante volte avvengono iniziative lodevoli da parte di gruppi di volontari, ma può accadere che manchi il coinvolgimento della popolazione, del materiale educativo che sensibilizzi a migliorare i nostri standard di cura di persone e cose che ci circondano. Così è necessaria un’altra iniziativa di sensibilizzazione e poi un’altra e un’altra, ma il problema persiste. Nel pomeriggio di lunedì 25 ottobre, proprio per coinvolgere maggiormente la cittadinanza, i volontari della Fondazione hanno voluto distribuire gratuitamente decine di copie del libro da cui il gruppo prende nome, La Via della Felicità, nella versione adatta ai più giovani.





Questo libro, scritto da L. Ron Hubbard, è un codice morale non religioso, una guida al buon senso. I precetti contenuti al suo interno inducono i lettori a riflettere sulla propria quotidianità, li porta a considerare come sarebbe il mondo che vorrebbero e scoprono che, in fin dei conti, tutti vogliono un ambiente tranquillo nel quale ci si aiuta senza alcuna invidia e in cui la competizione esiste ma sempre indirizzandosi ad essere migliori, non a vincere facendo il possibile per penalizzare il prossimo. Poiché il lavoro da fare è tanto in questa direzione, l’iniziativa si ripeterà nella mattinata di giovedì 28, sempre all’insegna della felicità.

"Quando pensiamo a un luogo tranquillo, dove vorremmo trascorrere il tempo libero sicuri di vedere contemporaneamente bei panorami e stare tra persone tranquille, è facile rivolgere i pensieri a La Maddalena". Lo sostiene una nota della Fondazione la Via della Felicità che aggiunge : " Ad ogni modo, per quanto la cittadina e l’arcipelago in generale possano dare queste sensazioni, come in qualsiasi altra cittadina, esistono situazioni che necessitano di un contributo affinché l’attenzione per gli aspetti morali e per i valori, rimanga sempre elevata. I volontari della Fondazione La Via della Felicità ad esempio, avendo riscontrato problematiche legate alla cura dell’ambiente, hanno realizzato varie iniziative di pulizia del quartiere occupandosi in particolare della zona Delfino. Tuttavia, la cura dell’ambiente è compito del singolo cittadino che, con un pochino di attenzione in più, può accertarsi che non rimangano per strada rifiuti che possano diventare “parte dell’arredo urbano”.