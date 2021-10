Da giovedì il Cus Sassari riferimento dell'Erasmus Student Network

Lo sport, fortissimo e riconosciuto motore di integrazione, contribuisce ad azzerare le distanze e ad abbattere le barriere, siano esse linguistiche o culturali. Il confronto, la sfida, il gioco di squadra, l’esultare insieme per piccole e grandi soddisfazioni sono utili a costruire e rafforzare i rapporti, a far sentire gli studenti Erasmus dell'Università di Sassari a casa. Gli impianti sportivi universitari di San Giovanni puntano a essere, per tutto il periodo di permanenza nella nostra cittadina, punto di incontro e di riferimento per ragazzi che provengono da ogni parte d'Europa. Proprio per questo dopo i grandi successi ottenuti nelle ultime edizioni della manifestazione Enjoy Sport Now, il CUS Sassari e la sua struttura hanno scelto di confermare il loro impegno per regalare agli Erasmus un'altra grande giornata di benvenuto, da vivere fra pratica sportiva, musica, divertimento e risate.





cus@uniss.it – E allora porte aperte a ragazzi e ragazze provenienti da ogni parte del vecchio continente e del Maghreb, che accompagnati dai membri dell'Associazione Erasmus Student Network Sassari, si divideranno fra i campi da calcio e il parquet del PalaCus, passando dal tennis al green volley, animando le postazioni dedicate al tiro con l'arco e al golf. Tante occasioni per confrontarsi e stringere legami e nuove amicizie, facendosi travolgere da un'onda di colori e di emozioni, di sano divertimento e comprensibile curiosità per quel che sarà l’inizio di un anno indimenticabile. Centro Universitario Sportivo di Sassari Via San Pietro d’Ottava – Reg. San Giovanni 07100 Sassari Tel. / Fax 079 397737 e-mail: www.cussassari.it E alloraporte aperte a ragazzi e ragazze provenienti da ogni parte del vecchio continente e del Maghreb, che accompagnati dai membri dell'Associazione Erasmus Student Network Sassari, si divideranno fra i campi da calcio e il parquet del PalaCus, passando dal tennis al green volley, animando le postazioni dedicate al tiro con l'arco e al golf. Tante occasioni per confrontarsi e stringere legami e nuove amicizie, facendosi travolgere da un'onda di colori e di emozioni, di sano divertimento e comprensibile curiosità per quel che sarà l’inizio di un anno indimenticabile.

Giovedi prossimo, 28 ottobre 2021, a partire dalle ore 15:30 negli spazi del CUS Sassari a San Giovanni, si svolgerà l’evento dedicato agli studenti incoming del progetto Erasmus, inserito nel programma della Welcome Week dell'Università degli Studi di Sassari e organizzato dall'Erasmus Student Network di Sassari. Ritrovo fissato alle 14:30 al Quadrilatero in Viale Mancini, partenza alle ore 15:00 e rientro programmato per le 20,00, grazie alla navetta messa a disposizione dal CUS Sassari. L'Enjoy Sport Now si è confermato negli anni ulteriore punto di contatto fra il Centro Sportivo universitario del presidente Nicola Giordanelli e l'Università di Sassari del magnifico rettore Massimo Carpinelli, che proprio sul progetto Erasmus e sull'internazionalizzazione ha scommesso senza esitazioni e investito in impegno e applicazione, ottenendo ottimi riscontri numerici e trasformando Sassari e il suo Ateneo in una meta appetibile per l'esperienza Erasmus di circa 150 studenti provenienti da ogni parte del vecchio continente.