Concluse le attività estive de La Luna di Sassari - In barca a vela per socializzare

Novità di quest’anno, molto apprezzata dai ragazzi, è stata l’attività velica grazie alla collaborazione della scuola di vela ‘Sailing for living’ di Alghero, che gli ha fatto sperimentare in modo attivo cosa significa lavorare in squadra, creare legami di fiducia e amicizia. A bordo delle imbarcazioni ‘Derive H15’ hanno imparato ad acquisire piccole competenze in materia di vela. Conoscere il mare e il vento, le loro imprevedibilità ha messo i ragazzi de La Luna di fronte a qualcosa che, anche se più grande di loro, in team con alcuni accorgimenti e prudenze può essere gestito. “L’attività ludico-ricreativa estiva ha lo scopo di offrire momenti di svago e di socializzazione - sottolinea Maria Sanna, Assistente Sociale e responsabile, per la cooperativa La Luna, del servizio di assistenza domiciliare di Alghero - di promuovere le autonomie e l’integrazione sociale, di favorire processi di inclusione in contesti extrafamiliari”.





La vela è uno strumento molto efficace per la creazione di amicizia e fiducia, una straordinaria attività che favorisce l’aggregazione e l’inclusività. Le attività della cooperativa sociale La Luna non si fermano e guardano già alla programmazione per i prossimi mesi: “siamo già al lavoro - racconta Brau - per programmare le attività laboratoriali da svolgersi nel periodo invernale, con la speranza - conclude - che non siano necessarie nuove chiusure dovute alla pandemia”.