Attualità Università di Sassari: martedì la presentazione del “Jobday Confcooperative 2021”

Martedì 19 ottobre alle 10.00 nella sala Milella dell’Università di Sassari, in piazza Università 21, sarà presentato il “Jobday Confcooperative 2021”, in programma il 21 ottobre nella sede universitaria di via Rockefeller 54. Interverranno il Rettore dell'Ateneo Gavino Mariotti, il Prorettore alle Terza missione Pier Andrea Serra, il Presidente di Confcooperative Sassari e Olbia, Gavino Soggia. A seguire, sempre il 19 ottobre alle 10.30 in aula Magna, si svolgerà un incontro intitolato “Tirocini e apprendistato: le leve del Placement: tirocini e apprendistato nel sistema delle Cooperative”.