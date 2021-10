Ente Bilaterale Turismo Sardegna: in autunno 22 corsi gratuiti - Una preziosa opportunità formativa

La pandemia, è risaputo, ha creato anche condizioni di stress. E l’Ente ha pensato anche a un corso per diventare resilienti e costruire un team affiatato per affrontare la gestione della pressione. La metà dei corsi è dedicata alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. “Un elemento, che riguarda dipendenti e ospiti, per noi fondamentale”, dice il vicepresidente Gian Mario Pileri, “per questo, frequentando alcuni nostri corsi, si possono anche approfondire le procedure da seguire per garantire i massimi livelli di pulizia, igiene e sanificazione anche attraverso una comunicazione efficace tra tutti gli addetti interessati”. La Presidenza evidenzia infine il grande lavoro fatto dall’EBTS negli ultimi due anni condizionati dalla pandemia, le importanti iniziative intraprese per sostenere le aziende e i lavoratori del comparto, come quelle riguardanti il sostegno al reddito, per garantire sempre un alto livello di formazione professionale a tutti gli operatori turistici.



Progetti intrapresi con grande senso di responsabilità e spirito di cooperazione reciproca, che hanno consentito, dopo l’annus horribilis del 2020 che ha registrato un calo associativo del 25%, di vedere ricompensati gli sforzi già nel primo semestre del 2021con una ripresa del settore del 44%. “Per questi dati incoraggianti”, affermano il presidente Atzori e il vicepresidente Pileri, “i vincitori sono tutti gli attori del compongono e supportano il comparto credendo nello stesso progetto comune di fare del turismo il settore trainante dell’economia isolana. I dati positivi non sono un punto di arrivo bensì lo stimolo di continuo miglioramento reciproco”. Il Catalogo Formativo 2021 allegato, è consultabile anche nel sito www.ebtsardegna.org alla sezione Formazione https://www.ebtsardegna.org/servizi/formazione , dalla quale si accede per effettuare l'iscrizione online ai corsi.

Come cambiano il modo di viaggiare e i criteri di scelta delle strutture ricettive nel periodo post covid? La risposta si trova in uno dei corsi proposti agli associati dall’Ente Bilaterale del Turismo in Sardegna. Il mese prossimo riparte l’attività formativa gratuita rivolta a dipendenti e titolari di aziende del settore del turismo. E per l’autunno 2021 l’Ente ha organizzato 22 corsi in tutto il territorio regionale sia in modalità webinar che in aula (quando reso possibile dal rispetto delle regole anti-Covid). “L'attività è stata adeguata alla realtà economico-sanitaria che stiamo ancora vivendo e, di conseguenza, alle nuove esigenze del comparto”, ha spiegato il presidente dell’Ebts Giuseppe Atzori, “la pandemia ha modificato anche le esigenze del settore turistico e dei viaggiatori”. Tra i corsi proposti dall’Ente anche la presentazione di una serie di dati e ricerche per accogliere al meglio i turisti. E ancora, le strategie di marketing da ripensare per operare sul mercato. Ma non solo.