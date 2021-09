Attualità Covid 19: Sardegna al 2° posto in Italia per i ricoveri - Indice Rt più basso in Italia

I dati confermano il buon lavoro svolto nella prevenzione e nella vaccinazione. In una Sardegna che ha l'RT più basso in Italia, a poco più di un mese dal picco pandemico della quarta ondata, gli ultimi dati confermano l'efficienza di un sistema sanitario che, pur scontrandosi con carenze causate da politiche sbagliate del passato, sta affrontando al meglio l'emergenza. Lo dichiara il Presidente della Regione Christian Solinas, commentando i dati relativi alle somministrazioni ogni 100 mila abitanti, che vede la Sardegna al secondo posto dopo la Toscana. Questo dato, dice il Presidente Solinas, unito a quello dell'indice rt di 0,57, il più basso in Italia, alla costante diminuzione dei ricoveri in terapia intensiva e in degenza ordinaria, nonché ai contagi rilevati giornalmente, in costante calo, mostrano una Sardegna efficiente e sempre più vicina al rientro alla piena normalità, grazie all'impegno dei cittadini. Proseguiremo senza sosta la campagna di vaccinazione, sempre più fuori dagli hub, che pure restano per ora in piena attività, e sempre più in mezzo alla gente, e soprattutto tra i giovani, dice il Presidente Solinas. Prossimi open day per gli over 12 senza prenotazione, venerdì a Quartu in piazza S. Elena e l'8 a Sassari, in Piazza Italia.