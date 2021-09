Videoconferenza sullo stato di attuazione dei programmi europei

Oggi, mercoledì 29 settembre, dalle 10.30 alle 13.30, si svolgeranno i lavori, in videoconferenza, del Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 della Regione Sardegna, chiamato a valutare lo stato di attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi.

Alle sessioni di lavoro del Comitato - che saranno presiedute dall’Assessora del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale Alessandra Zedda, con l’Autorità di Gestione, Roberto Doneddu - parteciperanno i rappresentanti della Commissione Europea, della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le Politiche di Coesione, dell’ANPAL, dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, oltre ai responsabili della Regione Sardegna, delle Autorità Urbane di Cagliari, Olbia e Sassari, e del Partenariato istituzionale, economico e sociale.





Nel corso dell’incontro verrà analizzato lo stato di avanzamento del programma attraverso le Informative dedicate alle principali iniziative in corso e a quelle previste fino al 2023, con un focus sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con il POR FSE Sardegna in risposta all’emergenza causata dal COVID-19.

Sarà anche l’occasione per illustrare le azioni per la parità di genere, le pari opportunità e la non discriminazione, con un approfondimento sull’Avviso “SINE LIMES” , e lo stato dell'arte della seconda fase del programma Garanzia Giovani.