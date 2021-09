Attualità Alghero: vaccini e Dj fino a mezzanotte - Al Mariotti Open Day per i giovani

Domani sera, martedì 28 settembre dalle ore 18 alle ore 24, nell’Hub di Alghero si svolgerà la Open Night vaccinale. L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti, ragazzi e cittadini che ancora non abbiano ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid-19. Per ricevere la somministrazione non è necessaria la prenotazione, è sufficiente recarsi presso il centro Mariotti muniti di documento di identità e tessera sanitaria. I ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni devono essere accompagnati da un genitore. La manifestazione è organizzata da ATS Sardegna, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Alghero, le Associazioni di volontariato e la Protezione Civile. L’attività vaccinale sarà accompagnata dalla musica del Dj set. Per l’occasione sarà allestito un punto ristoro.