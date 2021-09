Attualità Viva Vittoria : un sostegno alle donne vittime di violenza Sassari: domenica in piazza d'Italia le coperte del rispetto - Nasce il Progetto Aurora Il Comune aderisce al messaggio di consapevolezza

Viva Vittoria – l’Opera Relazionale Condivisa nata a Brescia nel 2015 – è arrivata a Sassari per dare vita all’installazione che il 26 settembre trasformerà Piazza d’ Italia in un gigantesco mosaico di coperte di lana. Una giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, in un momento storico che ci riporta quotidianamente gravi episodi di violenza sulle donne a livello locale, nazionale e internazionale. Il progetto ha preso vita grazie al coinvolgimento delle persone, alle quali è stato chiesto di realizzare quadrati in maglia 50x50 cm, a ferri o uncinetto, con i quali sono state create le coperte per l’installazione. All’alba di domenica 26 settembre i volontari poseranno le coperte realizzate su Piazza Italia: dalle 9 sarà possibile ammirare l’installazione per tutta la giornata. Ma non solo, le coperte saranno oggetto di una raccolta fondi a favore di “Progetto Aurora”. Il nostro invito è quello di venire a scegliere la propria coperta e fare un’offerta a sostegno delle donne vittime di violenza. Sassari è la quindicesima città che aderisce a Viva Vittoria, in contemporanea a Roma. Le prossime saranno Bologna, Empoli e Milano, altre sono in fase di incubazione. Di città in città, Viva Vittoria sta diffondendo il suo messaggio di consapevolezza per ricordare alle donne che siamo artefici della nostra vita, che la violenza si può fermare iniziando da noi.