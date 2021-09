Sassari: prosegue l’accoglienza delle famiglie provenienti dall’Afghanistan

Per favorire un clima di serenità, sicurezza e riservatezza, sarà consentito l’accesso nella struttura solo alle persone autorizzate con apposito documento. Occorre sottolineare che non è stata organizzata alcuna raccolta né di alimenti né di abiti. Pertanto si chiede di astenersi dal portare beni di qualsiasi tipo. I servizi diocesani e la Fondazione Accademia Casa di Popoli, Culture e Religioni che si stanno occupando dell’accoglienza avranno cura di informare in tempo reale su eventuali necessità per le quali saranno organizzate raccolte finalizzate. Qualsiasi informazione relativa all’accoglienza in atto può essere ottenuta attraverso i canali comunicativi della Diocesi e della Fondazione Accademia. Chiunque desiderasse sostenere il progetto di accoglienza può farlo attraverso il conto Caritas diocesana con la specifica causale: “Pro accoglienza profughi afghani” presso Intesa San Paolo San Paolo Spa – P.za Paolo Ferrari 10, 20121 Milano. Il codice Iban è il seguente: IT81K0306909606100000011437

I profughi sono ospitati nella casa delle suore Figlie della Carità. Mentre viene organizzata nel miglior modo possibile la convivenza e l’utilizzo della casa, che sta avvenendo nella massima collaborazione di tutte le persone, si sta provvedendo a soddisfare i bisogni più urgenti di carattere personale e sanitario. In questi giorni l'impegno principale riguarda la sistemazione di tutta la complessa documentazione personale, necessaria per il permesso di soggiorno, la libera circolazione dei profughi sul territorio e l’assistenza sanitaria. Si stanno inoltre attivando gli ingressi scolastici per tutti i bambini e i ragazzi. Nel frattempo procede speditamente l’organizzazione dei volontari che si occuperanno dell’animazione e degli accompagnamenti.