Alghero: ripartono i corsi serali per adulti al Tecnico Roth - Obiettivo il diploma

Per il secondo anno l’Istituto Tecnico Angelo Roth offre al territorio Corsi per l’Istruzione di Secondo livello pergli adulti, ex Corsi serali, con l’obiettivo di conseguire il diploma.Il corso dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, ex Ragionieri, sta crescendo. Quest’anno sarannopresenti due classi, un secondo periodo (classi terza e quarta) e il quinto anno in previsione dell’Esame diStato.Gli studenti adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio del primo ciclo, abbiano compiutosedici anni, con titolo di studio del primo ciclo di istruzione e non possono frequentare il corso diurno, possonoaccedere ai corsi.È prevista anche l’integrazione delle discipline e delle parti dei programmi mancanti qualora si sianofrequentati corsi di studio diversi.Sarà necessaria la definizione del Patto formativo individuale tra gli studenti e l’Istituto attraverso i referenti deicorsi e, per gli studenti stranieri, interverranno esperti e mediatori linguistici.Ottenere un titolo di studio di livello superiore a quello già in possesso per gli adulti che abbiano frequentato inparte il corso di studi o per chi è già in possesso di un diploma può rappresentare un momento diarricchimento culturale ma anche la possibilità di accedere a professioni e opportunità di lavoro in settoridiversi nonché alle varie facoltà universitarie.Per le iscrizioni ai corsi e per avere ulteriori informazioni si può* contattare telefonicamente dal lunedì al sabato, dalle ore 11:00 alle 13:30, la segreteria della sede centrale diIstituto, sita in via Diez, 9 ad Alghero, al numero 079 951627* scrivere all’indirizzo e-mail della scuolao a corsiseraliroth@gmail.com lasciando ipropri recapiti per poter essere ricontattati* consultare la sezione “Corsi Serali” nel sito di Istituto https://www.istituto-roth.edu. it Le indicazioni sui documenti richiesti saranno fornite all’atto dell’iscrizione.