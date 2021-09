Attualità Regione: riprendono i lavori del consiglio e delle commissioni

Il Consiglio regionale riprenderà i lavori dopo la pausa estiva martedì 7 settembre alle 10.00, con una seduta di ”Question time” dedicata ad interrogazioni, interpellanze e mozioni dei gruppi consiliari. Per quanto riguarda l’attiva delle commissioni, nel pomeriggio di martedì, con inizio alle 15.30, si riunirà l’ufficio di presidenza della commissione Bilancio (presieduta da Valerio De Giorgi del Misto) per la programmazione dei lavori. Sempre per martedì pomeriggio ma alle 16.30, è in programma una seduta della commissione Sanità (presieduta dal vice Daniele Cocco di Leu). All’ordine del giorno, oltre alle elezioni di presidente e segretario, le audizioni degli assessori della Pubblica istruzione Andrea Biancareddu e della Sanità Mario Nieddu sulle parti di competenza della Pl n.284 (c.d. “legge omnibus”). I lavori proseguiranno mercoledì alle 10.00 con l’audizione di Anci Sardegna sulla situazione dei medici di medicina generale e di libera scelta. Alle 11.00, durante una seduta congiunta con la commissione Attività produttive, gli assessori della Sanità Mario Nieddu e dell’Agricoltura Gabriella Murgia riferiranno assieme al direttore dell?istituto Zooprofilattico della Sardegna sulle attività di contrasto all’epidemia “Blue tongue”.