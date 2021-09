Attualità Bitti: la solidarietà che arriva dall'arte

“’Artisti per Bitti, esposizione e solidarietà’ è un’idea nata dal pittore Stefano Masili di Cabras, e condivisa senza indugio, all’indomani della tragica alluvione che a novembre ha colpito Bitti. Ci siamo fatti capofila di una serie di artisti che hanno deciso di donare alla comunità diverse opere che da oggi 4 settembre, nel salone parrocchiale del paese, saranno esposte e messe in vendita. I ricavati saranno poi donati alla cittadinanza”. Lo ha detto Alessandra Sorcinelli che oggi, anche in occasione di "Oje", il Festival del futuro sostenibile, in programma nel fine settimana a Bitti, inaugurerà alle ore 12 l’esposizione con una rappresentanza dell’amministrazione comunale. L’ingresso, negli spazi allestiti per l’occasione, è libero e vi si potrà accedere anche domenica 5 settembre dalle ore 9 fino alle 17,30. “Saranno presenti i lavori di pittori sardi, molti dei quali giovani, e di artisti che hanno fatto arrivare la loro solidarietà anche dalla penisola, fin dalle regioni più lontane del Trentino Alto Adige piuttosto che del Friuli Venezia Giulia”, ha aggiunto Sorcinelli. L’invio e la raccolta delle opere è tutt’ora in corso e non si esclude che continuerà anche nelle prossime settimane. “Per l’organizzazione dell’iniziativa – ha concluso Alessandra Sorcinelli – si ringraziano tutti gli artisti, le istituzioni locali e la chiesa”.