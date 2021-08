Mission X International: l' Aston Martin in Costa Smeralda

Nel corso del tempo, il marchio DB è diventato iconico come le ali stesse dell’Aston Martin e continua ancora oggi con il modello DB11. Se tutta questa potenza ed emozione non bastassero, gli ospiti avranno la possibilità di provare la magnifica super GT DBS. Il suo design combina proporzioni generose con aggressività e atletismo. Un look perfettamente abbinato alle prestazioni epiche grazie al V12 biturbo da 5,2 litri, messo a punto per produrre potenza e forza motrice per una risposta mozzafiato e straordinarie prestazioni in marcia. Nel corso degli anni, l’Hotel Cala di Volpe si è affermato come una destinazione di primaria importanza per il turismo di lusso nel cuore della Costa Smeralda e l’Hotel Romazzino è riconosciuto come uno dei beach resort & spa leader del Mediterraneo.





Immergersi nella straordinaria bellezza naturale e nel paesaggio di queste baie straordinarie al volante di una Aston Martin è il coronamento perfetto di una stagione estiva all’insegna del lusso. Nel 2021, Aston Martin è tornata in F1 dopo 61 anni, di nuovo ai vertici del motorsport mondiale. La nuova Cognizant Formula One del Team AMR21 è in esposizione all’Hotel Cala di Volpe e vanta il verde livrea della Aston Martin Racing come omaggio al tradizionale colore da corsa Aston Martin e della sua gloriosa eredità sportiva. Il Pevero Golf Club, l’esclusivo Golf Club dell’Hotel Cala di Volpe, ha celebrato questa partnership con una golf cup dedicata ad Aston Martin, il 15 agosto 2021.

Nell’ambito della serie di eventi internazionali “Mission X”, Aston Martin sarà presente all’Hotel Cala di Volpe, all’Hotel Romazzino e al Pevero Golf Club dal 13 al 22 agosto, offrendo test drive con la sua gamma di modelli mozzafiato, a partire dal suo primo modello di SUV: il DBX. Un nuovo tipo di Aston Martin, fondato sui principi di bellezza, lusso e dinamica di guida. Pronto ad andare ovunque ed alimentato dallo spirito di avventura. Oltre il DBX gli ospiti possono scoprire la Aston Martin Vantage, sia coupé che roadster. La Vantage è cruda e istintiva, incrollabile nel suo unico scopo: sopraffare i sensi attraverso il suo design di fama mondiale, le prestazioni agili e l’artigianalità dedicata. Immancabile l’esperienza a bordo della Aston Martin DB11.