I volontari contro la droga non vanno in ferie

Ecco allora la necessità di osservare che gli spacciatori non guardano in faccia nulla e soprattutto non guardano in faccia nessuno: che sia un minore o un adulto, non fa differenza. Se l'effetto della droga renderà schiava quella persona per un giorno o una vita invece fa differenza: lo spacciatore farà di tutto perché la droga sia compagna di vita di chi sperimenta il consumo della stessa. E ancora, lo farà senza minimamente prendere in considerazione quali e quanti danni subirà il consumatore. Se si considera quanto L. Ron Hubbard disse riguardo la droga, descrivendola come “l'elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale”, diventa chiaro il motivo per cui è la prevenzione l'elemento chiave per far calare le statistiche della vendita e consumo di droga. E' la conoscenza degli effetti devastanti della stessa che può tenere i ragazzi lontani da essa.





Non a caso è frequente, poiché le attività proseguono incessantemente da lungo tempo, che i volontari trovino persone che affermano di aver avuto occasione di provare qualche droga ma hanno declinato perché in precedenza avevano letto proprio uno dei libretti che vengono distribuiti. L'obbiettivo dunque non è solo divulgare le corrette informazioni, ma ottenere un giorno una società libera dalla droga.

Proseguono le iniziative dei volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga, proseguono incessantemente di settimana in settimana, proseguono garantendo a giovani e adulti la possibilità di conoscere la verità sulla droga senza se e senza ma, proseguono consapevoli che questa è l'attività di prevenzione alla droga più persistente che la Sardegna conosca. Dopo che sabato scorso sono stati a La Maddalena, i volontari sono tornati a far conoscere la verità sulla droga a Nuoro, hanno proseguito per San Sperate e continueranno a Cagliari nei prossimi giorni con nuove iniziative. Quando si intraprendono attività di questo genere, non si può mancare di considerare quale sia la portata del problema e, in base ad esso, quale sia la portata che devono avere le attività affinché diano un minimo di efficacia.