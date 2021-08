Attualità Procedure rapide per gli indennizzi degli incendi

“Semplificare i passaggi affinché gli indennizzi arrivino rapidamente ai destinatari, adottare una procedura straordinaria per far rinascere l’ambiente e garantire tempi celeri come avvenuto per la ricostruzione del ponte di Genova”. Lo hanno dichiarato i deputati Ugo Cappellacci e Pietro Pittalis (FI), che già nei giorni scorsi hanno illustrato al question time della Camera un’interrogazione al ministro dell’Economia sulle azioni per sostenere le famiglie, le imprese e i territori danneggiati dagli incendi in Sardegna. “Come abbiamo richiesto anche in Commissione Ambiente – proseguono i due azzurri- occorre anche una svolta per liberare gli interventi di vitale importanza per la prevenzione da una serie di norme che di fatto ne impediscono la realizzazione con conseguenze che sono davanti agli occhi di tutti. Sono questi i temi – concludono Cappellacci e Pittalis- sui quali chiediamo un interessamento diretto, ai massimi livelli del Governo nazionale”.