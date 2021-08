Villanova Monteleone: chenamos in carrela - Carne di montagna, seadas e green pass

La Pro Loco di Villanova, con questa iniziativa, intende valorizzare le tradizioni locali, sia enogastronomiche che culturali: difatti saranno preparati una serie di piatti della tradizione gastronomica locale a base di prodotti del territorio di Villanova. L’economia del paese di Villanova ha come base prevalente un immenso patrimonio agro-zootecnico, oltre l’allevamento e la trasformazione dei prodotti agricoli. L’obiettivo, pertanto, è quello di coinvolgere un pubblico numeroso, formato non solo dai cittadini di Villanova, ma anche dai tanti turisti che nel periodo estivo soggiornano in paese e nei paesi limitrofi, facendo conoscere i sapori della nostra cucina e la bontà delle carni locali, allevate al pascolo in territorio che si estende per oltre 20 mila ettari. Dalle 19.30 i volontari della Pro Loco inizieranno la distribuzione de “Sa Chena” a tutti i presenti e agli amanti dell’arte culinaria locale.





Con soli 10 euro si potrà avere la cena completa: primo, secondo, contorno, acqua o vino, e poi si potranno assaggiare le tipiche Seadas, fritte al momento. Il pasto potrà essere consumato comodamente seduti nei tavoli allestiti lungo la via, ed assistere contemporaneamente ai vari spettacoli. Sarà richiesto a tutti coloro che entreranno nella piazza il rispetto delle norme anti COVID a cominciare dal distanziamento e nel caso all’uso della mascherina. Si invitano tutti i visitatori di dotarsi del Green Pass, che dal prossimo 6 agosto è stato reso obbligatorio per accedere alle pubbliche manifestazioni. La manifestazione ha il patrocinio ed il contributo dell’Amministrazione comunale di Villanova della Regione Sardegna e dell’Unione dei Comuni del Villanova. Il presidente della Pro Loco Pietro Fois ringrazia in modo particolare tutti i volontari che danno la disponibilità nelle varie iniziative e l’amministrazione comunale che, oltre al contributo finanziario, ha dato piena disponibilità e messo a disposizione personale, attrezzature e locali. Si ringraziano anche le forze dell’ordine, i Carabinieri della stazione di Villanova e l’associazione Misericordia di Villanova per la preziosa collaborazione.

Nonostante le incertezze legate agli sviluppi del contagio Covid, e dal susseguirsi di normative, l’associazione turistica Pro Loco di Villanova ha varato il calendario della 13^ edizione de “Chenamos incarrela”. La manifestazione inizierà i Giovedì 5 e si concluderà Venerdì 6 agosto 2021. Nel dettaglio il programma prevede per giovedì, dalle ore 19.30, si terrà lungo via Sassari e nella piazza Gen. Casula,Ad allietare la serata ci penserà, dalle 22, l’esibizione del gruppo musicale sardo “Lavori in Corso Bend”. La manifestazione proseguirà anche nella serata di venerdì 6 agosto, dalle 22, quando si esibiranno i Cantadore a Chiterra, sempre molto seguiti ed apprezzati dal pubblico villanovese. Per l’edizione 2021, si esibiranno i cantanti Marco Manca, Tino Bazzoni e Pino Masala, accompagnati dal chitarra di Nino Manca e dalla fisarmonica di Gianuario Sannia.