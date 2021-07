Attualità Analisi OK a Fertilia: l'acqua è potabile - Revocata l'ordinanza di divieto

L’ATS di Sassari, Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione, ha comunicato che i controlli effettuati sull'acqua di Fertilia ad uso potabile risultano conformi ai sensi del D.Lgs 31/01. Conseguentemente, il Sindaco Mario Conoci ha provveduto alla revoca dell' Ordinanza Sindacale n. 27 luglio avente ad oggetto il divieto per tutte le utenze domestiche e non domestiche di Fertilia e Maristella, nonché per quelle poste tra la stessa Fertilia fino alla Torre Nuova di Porto Conte, di utilizzare l’acqua della rete quale bevanda e per la preparazione degli alimenti.