Attualità Sardegna, Sicilia e Puglia le mete preferite dai vip

«Ma le vacanze non sono solo per le celebrity e il tanto at­te­so viag­gio non è ne­ces­sa­ria­men­te co­sto­so: il ve­ro plu­sva­lo­re è dato dall’autenticità dell’esperienza, dal grado di per­so­na­liz­za­zio­ne e dalla scelta delle me­te che devono essere nel contempo sor­pren­den­ti e si­cu­re» sostiene Emma Lenoci, fondatrice e ceo di Vamonos Viaggi Eventi Srl (vamonos-vacanze.it). Queste tre regioni sono sul podio delle preferenze degli italiani per le vacanze dell’estate 2021. «L’ideale anche per i gruppi di amici che vogliono partire insieme o per chi è solo e vuole fare nuove conoscenze o perché no trovare anche l’amore» puntualizza la fondatrice di Vamonos Viaggi. «Senza dimenticare le vacanze in barca a vela per le quali stiamo già registrando il tutto esaurito» puntualizza Emma Lenoci, che ora si sta adoperando per riuscire a breve ad aumentare i posti barca disponibili e fare così fronte a questa imprevedibile richiesta degli italiani. Ma dove vanno più nello specifico le nostre celebrity? Alessia Marcuzzi si gode una rilassante vacanza in Sicilia dove ha visitato Noto con la famosa Cattedrale, Elisabetta Canalis preferisce invece la Sardegna: con lei, ad Alghero, il marito Brian Perri, chirurgo americano, e la figlia, la piccola Skyler Eva. In Sardegna anche Michelle Hunziker che ha anche trascorso un giorno in yacht insieme a Francesco Totti, Ilary Blasi e Nicola Savino, tra tuffi e risate in diretta social. Poi ancora Chiara Ferragni con il marito Fedez si è concessa qualche giorno di mare a Forte dei Marmi ed Elisabetta Gregoraci si gode le vacanze nella magnifica Capri in compagnia di amici. A Capri anche Caterina Balivo, tra mare, buon cibo, relax e panorami mozzafiato. Vacanze made in Italy anche per Antonella Clerici che si gode le vacanze a Portofino e per Elisa Isoardi che ha scelto le montagne della sua terra piemontese. «Vince l’Italia, senza timori, anche per vip internazionali. Da George Clooney che torna in vacanze sul Lago di Como con la moglie Amal a John Legend che ha raggiunto, con moglie e figli, la Toscana per fare tappa anche in Liguria» sottolinea la fondatrice di Vamonos Viaggi.