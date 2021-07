Attualità Covid 19: campioni d'Europa ma da zona verde a gialla - Rilevamenti dal Centro Europeo

Si tingono di giallo nella mappa Covid europea, e quindi presentano un grado di rischio superiore, le regioni Lazio, Veneto, Sicilia e Sardegna. Vuol dire che hanno visto aumentare i nuovi contagi di coronavirus negli ultimi 14 giorni. Erano zone verdi e diventano zone gialle come buona parte della Francia e del Belgio. A queste conclusioni è giunto il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) che ha rilevato la curva dei contagi da coronavirus in Sardegna. I rilevamenti statistici riferiscono meno positivi ogni 100mila abitanti (125), ma c’è un incremento pari al 212,5 per cento dei casi rispetto alla settimana precedente (l’aumento era stato del 202 per cento). L'Ecdc ha pubblicato mappe aggiornate sull'incidenza del contagio da Covid che aumentano in tutta Europa. Quelli più alti, in rosso scuro sulla mappa, sono in diverse regioni dell'Olanda e della Spagna, a Cipro e in alcune isole greche. La Regione di Bruxelles è in rosso, come la Corsica, il Lussemburgo e l'Irlanda. Sono attese ora le decisioni dal Governo centrale.