Attualità Alghero: 60 positivi in città

L'amministrazione comunale ha diffuso i dati comunicati il, 19 luglio dall'Ats sull'andamento della pandemia. In città i positivi totali sono 60, ma nessuno è ospedalizzato. Le persone in quarantena sono 37. Prosegue intanto nell'hub vaccinale della palestra del Mariotti l'attività di somministrazione dei vaccini . Dal Comune viene raccomandato ancora una volta alla popolazione che ancora non l'abbia fatto, di sottoporsi al vaccino, strumento che si è rivelato fino a oggi l'unico in grado di affrontare il virus e di ridurne le conseguenze.